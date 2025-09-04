Baltijas balss logotype
Леворадикалы Европарламента хотят инициировать вотум недоверия фон дер Ляйен 0 368

В мире
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Леворадикалы Европарламента хотят инициировать вотум недоверия фон дер Ляйен
ФОТО: LETA

Леворадикальная фракция Европейского парламента начала сбор подписей за проведение вотума недоверия Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, сообщает LETA со ссылкой на Euractiv.

Для инициирования процедуры требуется минимум 72 подписи депутатов. Если это удастся, фракция «Левых» рассчитывает добиться проведения голосования уже на пленарном заседании 2 октября.

В проекте резолюции, оказавшемся в распоряжении издания Euractiv, Европейская комиссия обвиняется в игнорировании действий израильской армии в секторе Газа, которые, как утверждается, нарушают нормы международного права.

Авторы резолюции требуют приостановить соглашение о сотрудничестве между Европейским союзом и Израилем, а также ввести санкции и эмбарго на поставки оружия.

«Комиссия под руководством фон дер Ляйен утратила доверие Парламента», — говорится в тексте проекта.

Идея выразить недоверие Еврокомиссии возникла ещё до летних парламентских каникул, когда леворадикальные депутаты пытались инициировать голосование, сославшись на торговую политику и ситуацию в Газе, однако тогда эти попытки успехом не увенчались.

Тем не менее и сейчас, даже если голосование удастся организовать, перед «Левыми» встаёт дилемма: полагаться ли на поддержку правых сил, чтобы собрать достаточно голосов для отставки Еврокомиссии.

В июле фон дер Ляйен уже успешно преодолела вотум недоверия, инициированный фракцией национальных консерваторов, получив уверенное большинство голосов.

На вопрос, поддержит ли инициативу «Левых» фракция «Зелёных», её сопредседатель Бас Эйкхаут ответил, что это будет зависеть от ежегодного обращения фон дер Ляйен к Европарламенту, которое ожидается в следующую среду.

В свою очередь, один из представителей фракции социалистов заявил, что пока не видел текста резолюции и позиция фракции по этому вопросу ещё не определена.

#урсула фон дер ляйен
