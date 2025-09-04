Baltijas balss logotype
Шрёдер готов к публичным показаниям по «Северному потоку-2» 0 518

В мире
Дата публикации: 04.09.2025
Deutsche Welle
Герхард Шрёдер со своей супругой.

ФОТО: Instagram

Экс-канцлер ФРГ 17 октября сможет дать публичные показания по видеосвязи комиссии ландтага Мекленбурга - Передней Померании, расследующей строительство "Северного потока - 2". Об этом сообщил адвокат Герхарда Шрёдера, пишет DW.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) 17 октября сможет дать публичные показания комиссии ландтага (парламента) федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, расследующей обстоятельства строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду, 3 сентября, сообщило агентство dpa со ссылкой на адвоката Шрёдера.

Ожидается, что Шрёдер даст показания комиссии, заседающей в Шверине, по видеосвязи из своего офиса в Ганновере. Адвокат экс-канцлера поставил условие: пресса и посетители, находящиеся в зале, не должны вести видеозапись дачи показаний. Кроме того, адвокат попросил назначить эту процедуру на утренние часы, поскольку его 81-летний клиент "не сможет давать показания после полудня с той же свежестью и сосредоточенностью, что и утром".

"Хорошо, что господин Шрёдер будет опрошен публично, особенно учитывая, что он является очень важным свидетелем, проливающим свет на социал-демократическую спецоперацию "Северный поток-2 / Фонд защиты климата", - заявил глава комиссии ландтага Себастьян Элерс (Sebastian Ehlers). Он представляет Христианско-демократический союз (ХДС) - партию, которая была одним из инициаторов проведения расследования.

Герхард Шрёдер и "Северный поток - 2"

Комиссия ландтага Мекленбурга - Передней Померании расследует деятельность созданного здесь в январе 2021 года фонда под названием "Защита климата и экологии". По данным СМИ, этот фонд на самом деле помог завершить в обход санкций США строительство газопровода "Северный поток - 2", на что получил от "Газпрома" 20 млн евро. Эти сообщения вызвали волну критики в адрес премьер-министра восточногерманской федеральной земли Мануэлы Шлезвиг (Manuela Schwesig), представительницы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Шрёдер, возглавлявший СДПГ, также был главой совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2 - оператора газопровода. Как пишет Der Spiegel, летом 2020 года, когда создание фонда "Защита климата и экологии" еще только обсуждалось, Швезиг и Шрёдер встретились на музыкальном фестивале на острове Узедом, после чего отправились в пятизвездочный отель, где провели трехчасовую беседу с участием Маттиаса Варнига (Matthias Warnig) - доверенного лица президента РФ Владимира Путина. Варниг был управляющим директором компании Nord Stream, которая прокладывала первые две ветки трубопровода, а затем занял кресло исполнительного директора Nord Stream 2.

Следственная комиссия ландтага пытается выяснить, кому принадлежала идея создания фонда и оказывала ли Россия влияние на политические решения в Мекленбурге - Передней Померании.

Опрос откладывали из-за состояния здоровья экс-канцлера Шрёдер должен был дать показания земельной парламентской комиссии в конце января, однако предоставил справку о том, что страдает респираторным заболеванием. 4 февраля адвокат политика заявил, что бывший канцлер попал в больницу с эмоциональным выгоранием. Лечащий врач экс-канцлера тогда заявил, что его пациент по состоянию здоровья "неспособен справиться со стрессом от публичной дачи показаний".

В конце марта психолог Шрёдера заявил, что тот чувствует себя уже немного лучше, однако пока все равно не в состоянии выдержать длительный опрос. В середине июля Герхард Шрёдер выразил готовность дать показания по "Северному потоку-2" по видеосвязи.

#северный поток-2
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

