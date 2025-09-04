Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Заморозка» войны улучшила бы шансы Украины вернуть территории в будущем - СМИ 0 361

В мире
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
«Заморозка» войны улучшила бы шансы Украины вернуть территории в будущем - СМИ

Временная «заморозка» войны могла бы повысить шансы Украины на возвращение территорий в будущем, поскольку ни США, ни Европа не готовы предоставить Украине ту военную мощь, которая необходима для немедленной победы на поле боя, а реализм требует альтернатив, пишет геополитический стратег и политолог Марк Бролин на страницах британской газеты Daily Telegraph, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN.

По мнению британского политолога, временное прекращение боевых действий без юридического признания потери территорий могло бы дать Украине время укрепить свою оборону и экономику.

«Назовём это “корейской” заморозкой с “немецким” финалом — пауза, в рамках которой отказывается признавать оккупированные территории de jure, при этом обеспечиваются жёсткие гарантии безопасности уже сейчас и инвестируется в способность Украины в будущем деоккупировать свою землю. Это не будет капитуляцией, а станет стратегическим выигрышем времени», — отмечает Бролин.

Эта идея, по его словам, «мрачная, но практичная», потому что время, скорее всего, будет играть на руку Украине — и на то есть три причины.

Во-первых, экономика России находится в плохом состоянии из-за санкций, оттока капитала и самой войны.

Во-вторых, внутренняя политика США серьёзно ограничивает то, что Белый дом может гарантировать в долгосрочной перспективе. «Общественное мнение и острые партийные разногласия делают открытую эскалацию политически опасной».

В-третьих, Европа пробуждается. Разоружение и зависимость от российской энергии были постыдно наивными решениями, но сейчас этот курс корректируется.

История, по мнению автора, даёт как предостережение, так и надежду. Корейское перемирие заморозило ужасный конфликт на десятилетия, а разделение Германии завершилось воссоединением, когда изменились экономические и политические стимулы.

Запад, считает Бролин, должен выбрать стратегию, которая ускорит именно этот путь — принять сегодня временную, условную заморозку, чтобы завтра сделать возможным по-настоящему свободную и воссоединённую Украину.

Читайте нас также:
#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 332
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 180
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 197
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 14
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 16
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 18
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 40
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 40
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 61
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 14
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 16
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео