«Заморозка» войны улучшила бы шансы Украины вернуть территории в будущем - СМИ

Временная «заморозка» войны могла бы повысить шансы Украины на возвращение территорий в будущем, поскольку ни США, ни Европа не готовы предоставить Украине ту военную мощь, которая необходима для немедленной победы на поле боя, а реализм требует альтернатив, пишет геополитический стратег и политолог Марк Бролин на страницах британской газеты Daily Telegraph, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN.

По мнению британского политолога, временное прекращение боевых действий без юридического признания потери территорий могло бы дать Украине время укрепить свою оборону и экономику.

«Назовём это “корейской” заморозкой с “немецким” финалом — пауза, в рамках которой отказывается признавать оккупированные территории de jure, при этом обеспечиваются жёсткие гарантии безопасности уже сейчас и инвестируется в способность Украины в будущем деоккупировать свою землю. Это не будет капитуляцией, а станет стратегическим выигрышем времени», — отмечает Бролин.

Эта идея, по его словам, «мрачная, но практичная», потому что время, скорее всего, будет играть на руку Украине — и на то есть три причины.

Во-первых, экономика России находится в плохом состоянии из-за санкций, оттока капитала и самой войны.

Во-вторых, внутренняя политика США серьёзно ограничивает то, что Белый дом может гарантировать в долгосрочной перспективе. «Общественное мнение и острые партийные разногласия делают открытую эскалацию политически опасной».

В-третьих, Европа пробуждается. Разоружение и зависимость от российской энергии были постыдно наивными решениями, но сейчас этот курс корректируется.

История, по мнению автора, даёт как предостережение, так и надежду. Корейское перемирие заморозило ужасный конфликт на десятилетия, а разделение Германии завершилось воссоединением, когда изменились экономические и политические стимулы.

Запад, считает Бролин, должен выбрать стратегию, которая ускорит именно этот путь — принять сегодня временную, условную заморозку, чтобы завтра сделать возможным по-настоящему свободную и воссоединённую Украину.