Азербайджан заподозрили в передаче Украине истребителей МиГ-29 5 1222

В мире
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Фото: Sevda Babayeva / Wikimedia

TWZ: Азербайджан мог передать Украине истребители МиГ-29.

Аналитический проект The War Zone (TWZ) заподозрил Азербайджан в передаче Украине истребителей МиГ-29. Соответствующая публикация вышла на портале проекта.

«Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой изрядно потрепанный парк истребителей МиГ-29 за счет довольно неожиданного источника: Азербайджана», — говорится в публикации.

Такой вывод аналитики сделали на основании появившейся в социальных сетях фотографии МиГ-29 Вооруженных сил Украины, окрашенный в характерный для Азербайджана камуфляж, сочетающий синий, серый и фиолетово-серый цвета.

Ранее президенты Украины и Азербайджана — Владимир Зеленский и Ильхам Алиев — осудили атаку Вооруженных сил России на нефтебазу компании SOCAR в Одессе. В случае повторных ударов по объекту энергетической инфраструктуры эмбарго Баку на поставки вооружений Киеву может быть снято.

#азербайджан #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • З
    Злой
    5-го сентября

    Не поможет

    27
    2
  • С
    Сарказм
    Злой
    5-го сентября

    А вот не зарекайтесь. Курочка по зернышку клюет: там пяток оккупантов к Кобзону отправили, здесь штабик бомбочкой накрыли вместе со всем офицерьем, глядишь и дойдет до идиотов, что их настоящий враг сидит совсем не в Киеве и повернут штыки куда надо. Прецеденты в истории уже были. Да и в любом случае - это единственный достойный способ обращения с оккупантами, пришедшими на твою землю убивать, грабить и насиловать, другого не придумано.

    7
    40
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    5-го сентября

    Вашим всё равно не поможет. Можете мечтать дальше, диванный полководец.

    23
    1
  • С
    Сарказм
    Злой
    5-го сентября

    Смотри лоб не расшиби, дурашка, повторяя 500 раз про "не поможет". Хотя может лучше и расшибить, глядишь, что-нибудь умное в голове заведется, а то от лозунгов с рашн-тв вони многовато

    3
    16
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    5-го сентября

    Давай-давай, пахни дальше, аналитик из-под дивана. Вот из-за таких, как ты, слово "аналитик" разложили на "анал" и "налить"...

    1
    0
Читать все комментарии

