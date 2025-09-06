Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Больше половины немцев поддержали отправку войск на Украину 5 945

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Больше половины немцев поддержали отправку войск на Украину
ФОТО: Global Look Press

Wahlen: более половины немцев поддерживают отправку военных на Украину.

Более половины жителей ФРГ полагают, что военные Вооруженных сил страны должны быть размещены на Украине в случае прекращения огня между Москвой и Киевом и присутствия на Украине европейских войск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу канала ZDF.

Так, 53 процента опрошенных считают, что Германия должна участвовать в обеспечении прекращения огня посредством военнослужащих Бундесвера. При этом 42 процента респондентов выступили против этого.

Помимо этого, согласно результатам опроса, всего 4 процента ожидают постоянного прекращения огня на Украине в ближайшие недели, тогда как 94 процента так не считают.

Ранее телеканал n-tv со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщил, что Германия планирует значительно увеличить военную помощь Украине. В том числе планируется поставка оборудования для четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), около 500 единиц техники в год.

Читайте нас также:
#германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
1
15

Оставить комментарий

(5)
  • пк
    полосатый конь
    6-го сентября

    Ввести - это оно конечно можно ! А вот вывести обратно - уже ни как не получится.

    3
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    6-го сентября

    Немцы вобще, исторически, любят отправлять войска в этот регион. До сих пор это приносило Германии одни расстройства.

    7
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    6-го сентября

    Сарказм,к тебе обращаюсь....Раз ты такой умный и не дурак,отправляйся тоже туда....Ну ты же не мужчина,ты за ссал.....

    11
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    6-го сентября

    «Мира в настоящее время не предвидится. Поэтому правомерно рассмотреть вопрос об отправке годных к военной службе украинцев на родину для обеспечения безопасности в своей стране», — предложил лидер партии ХСС.

    14
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    6-го сентября

    В правящей коалиции Германии выступили против отправки войск ФРГ и сил НАТО на Украину, предложив вместо этого выслать на родину годных к службе украинцев.

    15
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 333
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 180
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 198
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 326

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 17
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 18
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 23
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 44
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 42
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 63
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 17
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 18
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео