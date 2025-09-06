Раскрыты новые подробности о связях Трампа с Эпштейном

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассказал, что американский президент Дональд Трамп был информатором Федерального бюро расследований (ФБР) по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова приводит The Daily Beast.

«Он не говорит, что дело Эпштейна сфабриковано. Это ужасное, невыразимое зло. Он сам в это верит. Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР, чтобы попытаться это пресечь», — отметил Джонсон.

По словам спикера, Трамп использует термин «мистификация», имея в виду не само дело Эпштейна, а «мистификацию, которую используют демократы, чтобы попытаться ему навредить».