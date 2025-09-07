Орбан заявил, что после завершения войны Украина будет поделена на три зоны.

После завершения конфликта Украина будет поделена на три зоны: российскую, западную и демилитаризованную. Раздел страны после прекращения боевых действий предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«[Западные] гарантии фактически означают раздел Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона», — заявил европейский политик.

Он подчеркнул, что Запад уже признал существование российской зоны контроля на Украине, а споры теперь идут только о размере территорий, которые будут контролироваться Москвой.