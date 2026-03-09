Авианосец USS George H.W. Bush завершил необходимые учения и готовится к отправке на Ближний Восток, сообщает Военно-морской институт США. Сейчас в регионе действуют авианосцы USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln.

На фоне продолжающейся военной операции Израиля и США против Ирана к отправке в ближневосточный регион готовится третий авианосец США - USS George H.W. Bush (CVN-77). Об этом пишет в пятницу, 6 марта, USNI News со ссылкой на заявление ВМС Соединенных Штатов, цитирует DW.

Из сообщения следует, что 5 марта этот авианосец, а также группа сопровождающих его кораблей и самолетов, завершили учения, необходимые для участия в миссиях национального масштаба.

Тем временем 6 марта Минобороны США опубликовало фотографии, изображающие, как другой американский авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78), а также эсминец USS Bainbridge (DDG-96) 5 марта проходят через Суэцкий канал, соединяющий Красное и Средиземное моря.

Указывается, что после прохода через Суэцкий канал эти военные корабли окажутся в контролируемом Центральным командованием ВС США районе, где поддерживаемые Ираном хуситы на протяжении последних двух с половиной лет атаковали американские военные корабли и торговые суда разных стран. "После начавшейся в субботу (28 февраля. - Ред.) войны (Израиля и США. - Ред.) против Ирана хуситы выразили поддержку Ирану, однако не делали заявлений относительно того, собираются ли они возобновить нападения на суда", - отмечает USNI.

Авианосцы США на Ближнем Востоке

Таким образом, в настоящее время, на фоне продолжающейся военной операции Израиля и США в Иране, в ближневосточном регионе находятся две американские авианосные ударные группы: в Красном море действует авианосец USS Gerald R. Ford, а в Аравийском море - USS Abraham Lincoln (CVN-72), уточняет USNI со ссылкой на сервис Marine Tracker.

В ночь на 7 марта Иран заявил об успешных атаках против авианосца USS Abraham Lincoln, однако Центральное командование ВС США опровергло утверждения Тегерана о том, что американский военный корабль "покинул поле боя" после "столкновения с иранскими ракетами и беспилотниками".

США и Израиль начали массированные авиаудары по Ирану 28 февраля.