Стали известны подробности встречи Путина с Моди в Китае

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ехали к месту двусторонней встречи в китайском городе Тяньцзин на автомобиле Aurus.

Президент РФ уступил свое место в президентском автомобиле главе индийского правительства, уточнили медиа. Пока дверь машины была открыта, Моди попросил Путина сделать совместную фотографию «для истории».

Двусторонняя деловая встреча Путина с Моди состоялась в понедельник, 8 августа. Обсуждения лидеров двух стран проходили в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин отмечал, что целью этой организации, в состав которой помимо России и Индии входят Китай и другие развивающиеся страны, не является противостояние другим мировым блокам.