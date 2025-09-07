Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Военная сила Китая вызвала полярные оценки российских экспертов 0 2307

В мире
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Исполинские дроны в полет все же не отпустили.

Исполинские дроны в полет все же не отпустили.

Пекин продемонстрировал мощную ядерную компоненту, способную поразить глобальные цели.

"Триумф и Цзиньпина на представительном саммите ШОС и военном параде Народно-освободительной армии на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, безусловно, оказался очень впечатляющим, - комментирует в Telegram российский политолог Владислав Иноземцев, ныне живущий в Вашшингтоне.

Особенно заметной оказалась выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине инициатива глобального управления:

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», - заявил Си Цзиньпин.

Сама формулировка предложения лидера Китая – «инициатива глобального управления» - свидетельствует о претензиях Пекина на руководство миром, по крайней мере, на определение правил, которыми он будет регулироваться.

Тем самым, Си Цзиньпин недвусмысленно продемонстрировал полный отказ Пекина от реализации концепции Дэн Сяопина - «скрывать возможности и держаться в тени», которым руководствовалась внешняя политика Китая с начала 90-х, постепенный отход от нее начался с прихода к власти «председателя Си» в 2012-м".

Идейный представитель другого лагеря, живущий в Москве политолог Модест Колеров, отреагировал на парад иронично:

"Военная сила Китая. Очень красиво. Но в 1979 году во Вьетнаме она провалилась. И не воевала с тех пор".

Между тем, на параде была продемонстрирована ракета "Дунфэн-5C" - она оснащена шестью боеголовками мощностью 65 килотонн. Добавлены несколько боеголовок индивидуального наведения для повышения живучести и ударных возможностей. Дальность стрельбы составляет 13 000 км, что позволяет поражать цели на всей территории США, стран НАТО и азиатской версии альянса.

photo_2025-09-05_08-54-08.jpg

Ракета оснащена новыми двигателями с ступенчатым циклом сгорания – технической разработкой, которая может повысить эффективность и надёжность по сравнению с более ранними моделями. Утверждается, что такие усовершенствования позволят ракете оставаться в состоянии боевой готовности и готовности к применению, несмотря на сложность её конструкции, работающей на жидком топливе. Габариты и масса "Дунфэн-5C" соответствуют более ранним модификациям, а взлётная масса оценивается примерно в 200 тонн.

Читайте нас также:
#армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
11
2
3
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 174
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 339
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 182
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 200

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 5
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 28
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 26
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 29
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 52
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 47
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 5
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 28
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео