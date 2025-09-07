"Триумф и Цзиньпина на представительном саммите ШОС и военном параде Народно-освободительной армии на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященном 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, безусловно, оказался очень впечатляющим, - комментирует в Telegram российский политолог Владислав Иноземцев, ныне живущий в Вашшингтоне.

Особенно заметной оказалась выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине инициатива глобального управления:

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», - заявил Си Цзиньпин.

Сама формулировка предложения лидера Китая – «инициатива глобального управления» - свидетельствует о претензиях Пекина на руководство миром, по крайней мере, на определение правил, которыми он будет регулироваться.

Тем самым, Си Цзиньпин недвусмысленно продемонстрировал полный отказ Пекина от реализации концепции Дэн Сяопина - «скрывать возможности и держаться в тени», которым руководствовалась внешняя политика Китая с начала 90-х, постепенный отход от нее начался с прихода к власти «председателя Си» в 2012-м".

Идейный представитель другого лагеря, живущий в Москве политолог Модест Колеров, отреагировал на парад иронично:

"Военная сила Китая. Очень красиво. Но в 1979 году во Вьетнаме она провалилась. И не воевала с тех пор".

Между тем, на параде была продемонстрирована ракета "Дунфэн-5C" - она оснащена шестью боеголовками мощностью 65 килотонн. Добавлены несколько боеголовок индивидуального наведения для повышения живучести и ударных возможностей. Дальность стрельбы составляет 13 000 км, что позволяет поражать цели на всей территории США, стран НАТО и азиатской версии альянса.

Ракета оснащена новыми двигателями с ступенчатым циклом сгорания – технической разработкой, которая может повысить эффективность и надёжность по сравнению с более ранними моделями. Утверждается, что такие усовершенствования позволят ракете оставаться в состоянии боевой готовности и готовности к применению, несмотря на сложность её конструкции, работающей на жидком топливе. Габариты и масса "Дунфэн-5C" соответствуют более ранним модификациям, а взлётная масса оценивается примерно в 200 тонн.