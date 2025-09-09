Baltijas balss logotype
Украинцы смогут забрасывать реактивные бомбы из США вглубь России на 460 км

В мире
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
ERAM превратится в самое передовое вооружение ВСУ.

ERAM превратится в самое передовое вооружение ВСУ.

Британские подарки будут бить еще дальше.

Соединенные Штаты Америки недавно одобрили продажу Украине 3350 авиационных боеприпасов ERAM. Они являются гибридом авиационной бомбы и крылатой ракеты, пояснил военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Скорее всего, у американцев избыток обычных авиабомб, вот и решили – чего добру пропадать, сделали супер-версию управляемой авиационной бомбы. Добавили крылья, систему навигации (есть возможность работы в условиях активной радиоэлектронной борьбы), двигатель", – рассказал он в комментарии "Главкому".

Специалист добавил, что учитывая известные сейчас характеристики этих боеприпасов, по максимальной дальности ERAM близки к ракетам Storm Shadow (Великобритания), Scalp (Франция) и Taurus (Германия).

"Масса боевой части, правда, вдвое ниже. Но при этом стоимость одной ракеты ERAM – в пять раз меньше", – добавил Мельник.

Издание также привело ключевые характеристики этой ракеты. Так, ее дальность составляет 460 км, максимальная скорость – 760 км/ч, а масса боевой части – 220 кг.

Оружие для Украины

Недавно министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон может передать Украине новые баллистические ракеты NIGHTFALL, о начале разработки которой стало известно в конце августа.

СМИ писали, что речь о ракете, которая может лететь на расстояние до 600 км и будет нести около 300 кг взрывчатки. Общий вес боеголовки, скорее всего, будет достигать 400-500 кг.

Видео