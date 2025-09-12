Baltijas balss logotype
Каллас рассказала детали плана ЕС против России 1 659

В мире
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Каллас рассказала детали плана ЕС против России
ФОТО: Global Look Press

Каллас: ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций против России.

Европейский союз (ЕС) продлевает антироссийские санкции и завершает работу над 19-м пакетом рестрикций. Детали о новых ограничениях против Москвы сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем аккаунте социальной сети Х.

«Мы только что продлили ограничения против России. Также мы завершаем работу над 19-м пакетом санкций — изучаем возможности дополнительных ограничений на продажу российской нефти, "теневые нефтяные танкеры" и банки», — указала евродипломат.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что ЕС 15 сентября представит новый пакет антироссийских мер, который был составлен в координации с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • пк
    полосатый конь
    12-го сентября

    Каллас рассказала детали секретного плана ЕС против России ))))))))))

    7
    2

Видео