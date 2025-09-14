На Украине раскрыли, сколько она тратит за день войны с Россией

Украина тратит около 172 миллионов долларов (~7 миллиардов гривен) всего за день полномасштабной войны, начатой Россией. Однако страна не способна выдерживать такие расходы только своими силами, заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Можно подсчитать, во сколько это обходится за год, и понять, что своими силами мы не сможем самостоятельно вынести этот груз", - подчеркнул он в интервью "Новини.Live" на конференции YES 2025.

Гнатов добавил, что в таком случае очень важно привлекать финансирование со стороны западных стран-партнеров. Это позволило бы продолжать развитие оборонной промышленности Украины, а также внедрять инновационные технологии. Это обеспечило бы Украине преимущество.

Глава Генштаба подчеркнул, что ведение войны против "крупной и ресурсно мощной страны" чрезвычайно дорого.