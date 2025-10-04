Baltijas balss logotype
Президент Курчатовского института Ковальчук: Запад хочет уничтожить 90% землян 2 211

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 79-летний член-корреспондент РАН Михаил Валентинович Ковальчук.

79-летний член-корреспондент РАН Михаил Валентинович Ковальчук.

«Друзей у нас, кроме армии и флота, нигде нет».

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, известный своей близостью к Владимиру Путину, представил на V Форуме классных руководителей масштабную конспирологическую концепцию, сообщает The Moscow Times.

В ее основе — тезис о тотальном «вымывании профессий» в эпоху технологической революции, когда роботы постепенно делают человеческий труд избыточным. В связи с этим, как утверждает Ковальчук, страны Запада якобы разработали план по поэтапному уничтожению до 90% жителей Земли. В качестве инструментов этого плана, по его версии, выступают как социальные технологии — такие как «продвижение ЛГБТ» и идеология child-free, — так и прямое биологическое оружие.

«Запад, который впереди развивался, понимает, что огромное количество людей становится ненужным. Они начали готовить сокращение своего населения. Ввели ЛГБТ — чтобы не было продолжения рода. А кто не принял ЛГБТ, тем предложили вторую программу — Child free family. Через поколение-два у них не будет продолжения рода. А с остальными разберутся биологическим оружием: придет условный вирус со смертностью в 90% и выкосит население», — заявил Ковальчук (запись его выступления публикует «Агентство»).

Глава «Курчатовского института» подчеркнул, что западные элиты оставят «лишь небольшую часть людей, которая им нужна», а всех остальных они «не держат за людей». В заключение он призвал аудиторию помнить, что «друзей у нас, кроме армии и флота, нигде нет».

Форум, где прозвучали эти тезисы, в 2025 году впервые провел фонд, связанный с митрополитом Тихоном Шевкуновым, которого называют «духовником Путина». Программа включала ток-шоу с пропагандистом Владимиром Соловьевым и флешмоб с Олегом Газмановым. В зале находилось более тысячи участников, трансляцию во «ВКонтакте» посмотрели 325 тысяч человек.

Подобные заявления Ковальчук делает не впервые. В сентябре 2024 года он рассказывал о тех же «планах Запада», уверяя, что западные страны якобы «с помощью ЛГБТ и child free аккуратно сокращают собственное население», а остальных «уничтожат биологическим путем». По его словам, это «намного более серьезная опасность, потому что она скрытая», и противостоять ей может только «просвещение собственного населения».

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    4-го октября

    Зачем цитировать бред россиян?

    2
    4
  • A
    Aleks
    4-го октября

    Клан Ковальчуков с удовольствием уничтожает россиян.И не только этот клан .Там их достаточно. И пока в России Главным раввином является Хабадник из США Лазар,чья синагога и хочет замочить всех,то эти выступления для совсем уж лохов после образования от Мединского .

    2
    4

