В 2028 году Польша начнет сборку южнокорейского танка «Черная пантера» 1 401

В мире
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Поляки воодушевлены новой техникой.

Поляки воодушевлены новой техникой.

Реализация этого проекта позволит стране присоединиться к мировой «первой лиге».

Первый южнокорейский танк К2 «Черная пантера» в польской версии К2PL соберут на оборонном предприятии Bumar-Labedy S.A в 2028 году, сообщила директор этого завода Моника Кручек.

По ее словам, производство первого южнокорейского танка К2 «Черная пантера» в польской модификации К2PL стартует на заводе Bumar-Labedy S.A в 2028 году.

Кручек уточнила: «В 2026 году начнется обучение персонала, который в 2028 году начнет на предприятии Bumar-Labedy производство первого танка К2PL, который появится в Польше».

Директор завода отметила, что реализация этого проекта позволит Польше присоединиться к «первой лиге» мирового танкостроения, так как страна получит необходимые технологии для модернизации и модификации танков. Она добавила, что соглашение между польским концерном PGZ и южнокорейской компанией Hyundai-Rotem предоставит возможность заводу Bumar-Labedy выпускать не только танки К2, но и ремонтно-эвакуационные машины, а также военные мостоукладчики на их базе.

Согласно подписанному соглашению, Польша сможет самостоятельно производить танки К2 «Черная пантера». Всего на предприятии Bumar-Labedy в городе Гливице будет собрано 61 изделие.

Как писали СМИ, в Польше решили полностью заменить советские образцы вооружений на западные. Между тем, эксперты предрекают перебои в Польше с запчастями для южнокорейских танков К2.

