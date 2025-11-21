Baltijas balss logotype
Сеть магазинов Prisma остановила торговлю израильскими товарами 1 594

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сеть магазинов Prisma остановила торговлю израильскими товарами

Финская S Group, владеющая сетью супермаркетов Prisma, решила прекратить продажу товаров, произведённых в Израиле. Как сообщила директор по устойчивому развитию Союза финских кооперативов (SOK) Нина Эломаа в письме изданию Ilta-Sanomat, это решение было принято ещё в сентябре.

«На практике это означает, что в ассортименте больше нет фруктов и овощей из Израиля. Отдельные товары, например бытовая техника, будут распродаваться до исчерпания складских остатков», — пояснила Эломаа.

По её словам, и ранее в магазинах Prisma был крайне ограниченный выбор израильской продукции. При этом, как отмечает издание, в эстонском интернет-магазине Prisma пока ещё можно найти, например, напитки SodaStream и дыни из Израиля. Традиционно главным израильским экспортным товаром остаются цитрусовые.

В SOK также уточнили, что при принятии решения учитывался подготовленный Еврокомиссией план приостановки торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

«Мы внимательно следим за ходом мирных переговоров и политикой Европейского союза и при необходимости будем корректировать свои действия», — заявила Эломаа, добавив, что компания по-прежнему соблюдает действующие соглашения и обязательства.

Оставить комментарий

(1)
  • ЕА
    Евгений Агапий
    21-го ноября

    хорошая новость

    1
    1

