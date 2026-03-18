Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему пчелы издают жужжащие звуки: детский вопрос, на который взрослые не могут дать ответ 0 176

Дата публикации: 18.03.2026
Пчелы и ряд других насекомых производят характерные жужжащие звуки, помогающие определить их местоположение. Но почему они это делают и существуют ли «бесшумные» пчелы?

 

Пчелы, осы, мухи и комары издают разнообразные звуки — от жужжания до писка. Эти звуки могут раздражать, но в то же время делают насекомых более заметными, привлекая хищников, которые в значительной степени полагаются на слух при поиске пищи. Так зачем же пчелам и другим насекомым жужжать? На самом деле, они бы предпочли летать бесшумно, но законы физики этому не способствуют.

Почему пчелы издают жужжащие звуки?

Основная часть того, что мы воспринимаем как жужжание пчел, возникает из-за быстрого движения их крошечных крыльев. Некоторые пчелы могут махать своими крыльями до 230 раз в секунду, что создает довольно громкий звук. Это также объясняет жужжащие звуки, издаваемые мухами, осами и другими быстро летающими насекомыми.

Кроме того, некоторые пчелы, особенно шмели (виды Bombus) и отдельные виды пчел-одиночек, способны производить особый тип «жужжания», вибрируя мышцами грудной клетки во время полета. Эта вибрация используется для опыления определенных цветов, которые выделяют свою пыльцу только при соблюдении нужной частоты вибраций.

Данное явление, известное как опыление жужжанием, ультразвуковая или цветочная вибрация, наблюдается у помидоров, черники и ряда других растений. Интересный факт: если ваши помидоры не плодоносят, вы можете вручную опылить их, прикоснувшись к задней части каждого цветка электрической зубной щеткой и ненадолго включив ее, чтобы имитировать вибрацию пчел!

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео