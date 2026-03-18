Пчелы и ряд других насекомых производят характерные жужжащие звуки, помогающие определить их местоположение. Но почему они это делают и существуют ли «бесшумные» пчелы?

Пчелы, осы, мухи и комары издают разнообразные звуки — от жужжания до писка. Эти звуки могут раздражать, но в то же время делают насекомых более заметными, привлекая хищников, которые в значительной степени полагаются на слух при поиске пищи. Так зачем же пчелам и другим насекомым жужжать? На самом деле, они бы предпочли летать бесшумно, но законы физики этому не способствуют.

Почему пчелы издают жужжащие звуки?

Основная часть того, что мы воспринимаем как жужжание пчел, возникает из-за быстрого движения их крошечных крыльев. Некоторые пчелы могут махать своими крыльями до 230 раз в секунду, что создает довольно громкий звук. Это также объясняет жужжащие звуки, издаваемые мухами, осами и другими быстро летающими насекомыми.

Кроме того, некоторые пчелы, особенно шмели (виды Bombus) и отдельные виды пчел-одиночек, способны производить особый тип «жужжания», вибрируя мышцами грудной клетки во время полета. Эта вибрация используется для опыления определенных цветов, которые выделяют свою пыльцу только при соблюдении нужной частоты вибраций.

Данное явление, известное как опыление жужжанием, ультразвуковая или цветочная вибрация, наблюдается у помидоров, черники и ряда других растений. Интересный факт: если ваши помидоры не плодоносят, вы можете вручную опылить их, прикоснувшись к задней части каждого цветка электрической зубной щеткой и ненадолго включив ее, чтобы имитировать вибрацию пчел!