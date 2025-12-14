Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует реструктурировать главную бюрократическую структуру Евросоюза.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии, с которыми ознакомилось издание.

Издание не приводит конкретных деталей того, какую форму может принять данная реструктуризация, но сообщает, что перед еврокомиссаром по бюджету и публичной администрации Петром Серафином будет поставлена задача провести "масштабную ревизию организационной структуры и работы Европейской комиссии", чтобы создать "современную и эффективную публичную администрацию для реализации наших политических приоритетов", одновременно способную "справляться с волатильностью как новой нормальностью" при упрощении структуры и "по возможности, сокращении издержек".

Двое чиновников Еврокомиссии сообщили изданию на условиях анонимности, что рассматриваются различные модели со слиянием некоторых департаментов.

Процесс ревизии должен начаться в конце 2025 или начале 2026 года при участии внешней консультативной группы высокого уровня, состоящей из 7-9 экспертов из публичного сектора, к которым могут подключаться "приглашенные эксперты" из частного сектора.

В настоящее время в Европейской комиссии работает 32 000 человек.

Как отмечает Politico, с момента своего назначения главой Еврокомиссии в 2019 году фон дер Ляйен стремилась централизовать контроль над принятием решений в ее штаб-квартире в Брюсселе, объясняя это необходимостью быстрее реагировать на кризисы.

В последние годы структура Европейской комиссии усложнилась, а ответственность за разработку и реализацию ключевых направлений политики распределилась между традиционными генеральными директоратами и генеральным секретариатом, который контролирует сама фон дер Ляйен.