Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тысячи митингующих и фуры на проспекте Гедиминаса: так протестуют в Литве 0 457

В мире
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: У шоферов большие претензии к властям.

У шоферов большие претензии к властям.

Официальный Вильнюс столкнулся с массовым недовольством.

Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava провела акцию протеста в связи с задержанием Минском сотен литовских грузовиков, около 70 грузовиков литовских перевозчиков выстроились на проспекте Гедимино и около 100 участников протеста потребовали от правительства конкретного плана решения проблемы и освобождения грузовиков или выплаты компенсаций.

«Наша цель — привлечь внимание правительства и общественности к масштабу кризиса, объяснить, что информация о цифрах и другие данные, предоставляемые правительством и Сеймом, не всегда точны. Мы хотим получить четкий план, основанный на датах и действиях, о том, как будут возвращены транспортные средства или срочно выплачена компенсация. Мы хотим добиться, чтобы процесс принятия решений не пробуксовывал», — сказал президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас протестующим на сцене возле Сейма.

«Мы бы поехали протестовать в Беларусь, если бы платили налоги там. Пока мы платим в литовский бюджет, мы будем протестовать в Литве и подавать иски о возмещении ущерба к Литве», — добавил он.

В ходе протеста перевозчики огласили петицию с требованием к представителям правительства в течение 72 часов обнародовать конкретный план действий по возвращению литовских грузовиков, задержанных Беларусью, а также по компенсации фактических убытков, понесенных перевозчиками.

Премьер-министр Инга Ругинене вновь подчеркнула, что правительство не рассматривает вопрос о компенсации убытков перевозчикам, поскольку это должно быть сделано Минском.

«Белорусская сторона задержала автомобили перевозчиков. Вполне логично обратиться к Беларуси за компенсацией ущерба», — заявила Ругинене журналистам в правительстве в среду.

По словам Микенаса, ситуация в Беларуси остается критической, и кризис затронул не только компании и работников, но и экономику страны: «Перевозчики разгневаны, разочарованы — их грузовики стоят по другую сторону границы, и их существование оказалось на грани пропасти».

Ранее в Вильнюсе возле Национальной библиотеки Мартинаса Мажвидаса прошла акция протеста против угрозы свободе СМИ и инициированных правящей партией поправок к Закону о Литовском национальном радио и телевидении (LRT).

По данным полиции, у Сейма собралось около 10 тыс. человек.

Протестующие держали плакаты с надписями «За свободное слово и свободу СМИ», «Руки прочь», «Здесь точно ничего не воняет, дайте работать!», на которых были изображены президент Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене, лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс и председатель партии «Рассвет Нямунаса» Ремигиюс Жемайтайтис, а также плакат с надписью «Науседа — позор Литвы».

Перед началом акции протеста на ступенях библиотеки имени Мажвидаса играл духовой оркестр, а во время акции собравшиеся скандировали: «Руки прочь!», «Вы не отнимете у нас свободное слово».

«Мы здесь для того, чтобы эта власть не захватила нашего общественного вещателя. Тысячам людей, которые смотрят нас сейчас на своих компьютерах, экранах, спасибо за то, что вы здесь с нами, чтобы эта власть не захватила наши независимые СМИ», — обратился к протестующим журналист радио LRT Эдвардас Кубилюс.

Он заявил, что власть «пытается отнять у населения свободное слово».

Читайте нас также:
#Литва #компенсация #правительство #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Деньги не трогайте!» Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов
Изображение к статье: С Сенатской площади в Хельсинки никто не собирается сносить памятник Александру II. Иконка видео
Изображение к статье: Разрушаются немногие коммуникации в непроходимых джунглях. Иконка видео
Изображение к статье: 13 туристов пропали в горах Урала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог автомобилей
В мире
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика
Изображение к статье: Испания выделила Украине миллиарды евро
В мире
Изображение к статье: Судьи заступились за вышку: жителям Огре не удалось избавиться от 60-метровой махины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Американский банк стал выдавать европейцам кредиты под залог автомобилей
В мире
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео