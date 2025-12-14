Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava провела акцию протеста в связи с задержанием Минском сотен литовских грузовиков, около 70 грузовиков литовских перевозчиков выстроились на проспекте Гедимино и около 100 участников протеста потребовали от правительства конкретного плана решения проблемы и освобождения грузовиков или выплаты компенсаций.

«Наша цель — привлечь внимание правительства и общественности к масштабу кризиса, объяснить, что информация о цифрах и другие данные, предоставляемые правительством и Сеймом, не всегда точны. Мы хотим получить четкий план, основанный на датах и действиях, о том, как будут возвращены транспортные средства или срочно выплачена компенсация. Мы хотим добиться, чтобы процесс принятия решений не пробуксовывал», — сказал президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас протестующим на сцене возле Сейма.

«Мы бы поехали протестовать в Беларусь, если бы платили налоги там. Пока мы платим в литовский бюджет, мы будем протестовать в Литве и подавать иски о возмещении ущерба к Литве», — добавил он.

В ходе протеста перевозчики огласили петицию с требованием к представителям правительства в течение 72 часов обнародовать конкретный план действий по возвращению литовских грузовиков, задержанных Беларусью, а также по компенсации фактических убытков, понесенных перевозчиками.

Премьер-министр Инга Ругинене вновь подчеркнула, что правительство не рассматривает вопрос о компенсации убытков перевозчикам, поскольку это должно быть сделано Минском.

«Белорусская сторона задержала автомобили перевозчиков. Вполне логично обратиться к Беларуси за компенсацией ущерба», — заявила Ругинене журналистам в правительстве в среду.

По словам Микенаса, ситуация в Беларуси остается критической, и кризис затронул не только компании и работников, но и экономику страны: «Перевозчики разгневаны, разочарованы — их грузовики стоят по другую сторону границы, и их существование оказалось на грани пропасти».

Ранее в Вильнюсе возле Национальной библиотеки Мартинаса Мажвидаса прошла акция протеста против угрозы свободе СМИ и инициированных правящей партией поправок к Закону о Литовском национальном радио и телевидении (LRT).

По данным полиции, у Сейма собралось около 10 тыс. человек.

Протестующие держали плакаты с надписями «За свободное слово и свободу СМИ», «Руки прочь», «Здесь точно ничего не воняет, дайте работать!», на которых были изображены президент Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене, лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс и председатель партии «Рассвет Нямунаса» Ремигиюс Жемайтайтис, а также плакат с надписью «Науседа — позор Литвы».

Перед началом акции протеста на ступенях библиотеки имени Мажвидаса играл духовой оркестр, а во время акции собравшиеся скандировали: «Руки прочь!», «Вы не отнимете у нас свободное слово».

«Мы здесь для того, чтобы эта власть не захватила нашего общественного вещателя. Тысячам людей, которые смотрят нас сейчас на своих компьютерах, экранах, спасибо за то, что вы здесь с нами, чтобы эта власть не захватила наши независимые СМИ», — обратился к протестующим журналист радио LRT Эдвардас Кубилюс.

Он заявил, что власть «пытается отнять у населения свободное слово».