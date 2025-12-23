Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, вернет России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 из-за растущей зависимости от США. Об этом пишут СМИ.

В частности, эксперты обращают внимание, что турецкий лидер пытается восстановить экономику перед следующими президентскими выборами, где позиции Эрдогана могут быть шаткими. Поэтому у него «нет другого выбора, кроме как уступить требованиям президента США Дональда Трампа», в том числе за счет разрыва контрактов с Россией.

"Похоже, Турция собирается отступить в этом вопросе. Это можно интерпретировать как изменение политики Эрдогана. Анкара также нуждается в американской иностранной помощи и прямых иностранных инвестициях из-за переживаемого экономического кризиса", - пишут медиа.

17 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция рассматривает возврат комплексов С-400, чтобы восстановить отношения с США.

По мнению американских представителей, российские зенитные ракетные комплексы могут быть использованы для сбора данных об американской военной технике. Взамен Вашингтон обещает Анкаре восстановить военное партнерство по линии НАТО.