Путешествие с маленькими детьми нередко превращается в сложное испытание: коляски, перекусы, режим сна и очереди в аэропортах могут быстро испортить впечатление даже от короткой поездки. Однако правильно выбранное направление способно значительно облегчить семейный отдых.

К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования отелей LateRooms, составившие специальный рейтинг европейских городов — The Family Breaks Index. Он показывает, где родителям с маленькими детьми проще всего организовать поездку и комфортно провести время.

Как составлялся рейтинг

При формировании индекса эксперты учитывали несколько факторов, важных для семейных путешествий. В частности, анализировались средняя продолжительность перелета (на основе вылетов из аэропортов Великобритании), время дороги из аэропорта в центр города, удобство передвижения пешком, количество достопримечательностей для детей, а также число вариантов размещения, подходящих для семей.

Главная цель исследования — выделить города, где логистика поездки максимально проста, а развлечений для детей достаточно, чтобы отдых был комфортным и интересным.

Копенгаген — лидер рейтинга

Первое место заняла столица Дании — Копенгаген. Добраться из аэропорта в центр города здесь можно всего примерно за 15 минут на метро, что особенно удобно для путешественников с маленькими детьми.

Город также отличается высокой пешеходной доступностью: Копенгаген получил 99 баллов из 100 за удобство прогулок. Это означает, что многие достопримечательности расположены близко друг к другу и до них легко добраться без длительных поездок на транспорте.

Дополнительным плюсом является широкий выбор жилья для семей. Более четверти вариантов размещения предлагают условия, рассчитанные на путешествие с детьми — просторные номера и семейные удобства.

Копенгаген также богат развлечениями. Одним из главных мест для семейного отдыха считаются сады Тиволи — один из старейших парков развлечений Европы, который, по некоторым данным, вдохновил создателей Диснейленда. Здесь сочетаются аттракционы, игровые площадки и уютные кафе. Популярностью у туристов пользуется и красочная гавань Нюхавн, где приятно прогуляться всей семьей.

Развитая велосипедная инфраструктура, многочисленные детские площадки и благоустроенные набережные делают датскую столицу одним из самых комфортных городов Европы для семейного отдыха.

Топ-10 европейских городов для поездок с детьми

В рейтинг вошли десять направлений, которые признаны наиболее удобными для путешествий с маленькими детьми:

Копенгаген (Дания)

Берлин (Германия)

Барселона (Испания)

Флоренция (Италия)

Амстердам (Нидерланды)

Валенсия (Испания)

Базель (Швейцария)

Краков (Польша)

Прага (Чехия)

Вена (Австрия)

Эксперты отмечают, что все эти города отличаются удобной инфраструктурой, развитым общественным транспортом и большим количеством семейных развлечений, что делает их привлекательными направлениями для путешествий с детьми.