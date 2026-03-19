Салаты для улучшения мозговой активности и профилактики тромбоза 0 330

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Салаты для улучшения мозговой активности и профилактики тромбоза

Салаты из сырой свеклы способствуют повышению мозговой активности и служат отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

 

Свекла содержит значительное количество фолиевой кислоты, действие которой усиливается благодаря таким сухофруктам, как изюм, чернослив и курага. Регулярное употребление этого овоща не только способствует улучшению кровообращения и предотвращению тромбоза, но и активизирует мозговую деятельность. Кроме того, салат из сырой свеклы помогает быстрее переваривать жирные блюда.

Одним из самых привлекательных аспектов свекольных салатов является их универсальность. Вы всегда можете заменить один ингредиент на другой и добавить что-то по своему вкусу.

Салат из сырой свеклы с орехами

Способствует улучшению кровообращения и быстрому перевариванию жирной пищи.

Ингредиенты:

Свекла – 1
Орехи любые – 100 г
Чеснок – 3 зубка
Морковь – 1
Майонез (желательно домашний)

Приготовление:

Очищенные овощи натираем и смешиваем.

В полученную массу добавляем пропущенный через пресс чеснок и орехи, предварительно измельченные в блендере.

Заправляем майонезом и сразу подаем на стол.

Салат «Свекла с яблоками»

Фруктово-овощной салат с необычным вкусом, способствующий восстановлению здоровья и улучшению состояния кожи. Этот витаминный салат обладает великолепным вкусом и прекрасно заменяет легкий ужин.

Ингредиенты:

Свекла – 1
Яблоко – 2
Мед – 1 ст. л.
Растительное масло – 1 ст. л.
Лимонный сок – 3 ст. л.
Свежая зелень

Приготовление:

Очищенные свеклу и яблоки (можно с кожурой) натираем на терке, сбрызгиваем лимонным соком и медом.

Оставляем на 4-5 минут, затем заправляем маслом, добавляем зелень, подсаливаем и тщательно перемешиваем.

Салат «Свекла с капустой»

Салат, способствующий очищению организма от шлаков и токсинов. Этот салат, известный в народе как «Метла», идеально подходит для людей с заболеваниями ЖКТ. При желании кольраби можно заменить редисом.

Ингредиенты:

Свекла – 1
Капуста – 200 г
Яблоко – 2
Льняное масло – 3 ст. л.
Лимонный сок – 1 ст. л.
Кольраби – 1

Приготовление:

Капусту нашинковать, остальные овощи натереть на терке. Смешать все ингредиенты, сбрызнуть лимонным соком, добавить масло. Перед подачей присыпать зеленью и еще раз тщательно перемешать.

Салат «Свекла с йогуртом»

Этот «Салат красоты» быстро восстанавливает естественный цвет кожи, повышая ее упругость и эластичность.

Ингредиенты:

Свекла – 1
Чернослив и орехи – по 150 г
Мед – 1 ч. л.
Йогурт – 150 мл

Приготовление:

К натертой свекле добавьте измельченные сухофрукты, заправьте йогуртом и медом.
Перемешайте и, по желанию, украсьте зеленью.

Салат «Свекла с сыром»

Нежный, вкусный и пикантный салат, который прекрасно подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты:

Свекла – 1
Пармезан – 150 г
Чеснок – 3 зубка
Морковь – 2
Сметана – 50 мл
Соль, перец

Приготовление:

Очищенные овощи натираем на крупной терке. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и нарезанный на мелкие кусочки пармезан.

Заправляем сметаной, подсаливаем и тщательно перемешиваем.

Источник: kaleidoscope17

