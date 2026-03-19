Чтобы приготовить сочные, нежные биточки, обязательно добавьте к куриному фаршу творог и запеките биточки в молоке в духовке. Это блюдо отлично подойдет для тех, кто следит за своим питанием.

Если у вас нет возможности воспользоваться духовкой, обжарьте их просто на сковороде с растительным маслом. Подайте биточки с любым гарниром.

Рецепт

Ингредиенты

филе куриное — 600 г;

творог 0% — 120 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

молоко — 230 мл;

лук репчатый — 1 шт. (крупный);

чеснок — 2 зубчика;

перец черный молотый;

соль.

Приготовление: