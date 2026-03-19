Чтобы приготовить сочные, нежные биточки, обязательно добавьте к куриному фаршу творог и запеките биточки в молоке в духовке. Это блюдо отлично подойдет для тех, кто следит за своим питанием.
Если у вас нет возможности воспользоваться духовкой, обжарьте их просто на сковороде с растительным маслом. Подайте биточки с любым гарниром.
Рецепт
Ингредиенты
филе куриное — 600 г;
творог 0% — 120 г;
яйцо куриное — 1 шт.;
молоко — 230 мл;
лук репчатый — 1 шт. (крупный);
чеснок — 2 зубчика;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Лук, чеснок очистите.
Лук нарежьте на небольшие кубики.
Куриное филе, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки.
Куриное филе, лук, чеснок перемелите на мясорубке.
Добавьте творог, яйцо, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы.
Влажными руками сформируйте биточки и выложите в форму.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15 минут, затем достаньте биточки из духовки, залейте теплым молоком, слегка посолите и отправьте снова в духовку, доведите до кипения и готовьте еще 10-12 минут.
