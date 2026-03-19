Нежнее обычных котлет: куриные биточки с творогом в молоке

Дата публикации: 19.03.2026
Изображение к статье: Нежнее обычных котлет: куриные биточки с творогом в молоке

Подайте биточки с любым гарниром.

Чтобы приготовить сочные, нежные биточки, обязательно добавьте к куриному фаршу творог и запеките биточки в молоке в духовке. Это блюдо отлично подойдет для тех, кто следит за своим питанием.

Если у вас нет возможности воспользоваться духовкой, обжарьте их просто на сковороде с растительным маслом. Подайте биточки с любым гарниром.

Рецепт

Ингредиенты

филе куриное — 600 г;

творог 0% — 120 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

молоко — 230 мл;

лук репчатый — 1 шт. (крупный);

чеснок — 2 зубчика;

перец черный молотый;

соль.

Приготовление:

  1. Лук, чеснок очистите.

  2. Лук нарежьте на небольшие кубики.

  3. Куриное филе, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки.

  4. Куриное филе, лук, чеснок перемелите на мясорубке.

  5. Добавьте творог, яйцо, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы.

  6. Влажными руками сформируйте биточки и выложите в форму.

  7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15 минут, затем достаньте биточки из духовки, залейте теплым молоком, слегка посолите и отправьте снова в духовку, доведите до кипения и готовьте еще 10-12 минут.

#кулинария #здоровое питание #курица #духовка #молоко #творог #еда #кулинарные рецепты
