Глава МИД ФРГ призвал Вашингтон и Иерусалим изложить свои цели и объяснить, как они видят прекращение конфликта.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия не видит оснований для военного вмешательства в регионе. По его словам, страна не является стороной конфликта между США, Израилем и Ираном и не планирует участвовать в операции по сопровождению торговых судов.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль исключил участие Германии в военно-морской миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, заявив, что в настоящее время в такой операции нет непосредственной необходимости и нет оснований для участия Германии.

Выступая в воскресенье на телеканале ARD, политик от Христианско-демократического союза подчеркнул, что Берлин в первую очередь ожидает от Соединенных Штатов и Израиля большей ясности относительно их военных целей в конфликте с Ираном.

Министр заявил, что Германию и ее европейских партнеров необходимо привлекать к принятию решений, прежде чем обсуждать дальнейшие военные меры. Он призвал Вашингтон и Иерусалим изложить свои цели и объяснить, как они видят прекращение конфликта. То есть Германия хочет знать, как США и Израиль собираются побеждать. Без этого, по его мнению, было бы преждевременно рассматривать вопрос о расширении существующих миссий.

Подчеркивая общую готовность Европы помочь в защите ключевых морских путей, Вадефуль выразил скептицизм по поводу того, что расширение военно-морской миссии ЕС Operation Aspides с Красного моря на Ормузский пролив улучшит безопасность. По его словам, миссия неэффективна. В чем тогда состоит “готовность”?

Тем временем из-за напряжённости в регионе цены на нефть Brent и WTI на азиатских рынках превысили 100 долларов за баррель.

Кроме того, по данным немецких судоходных организаций, около 30 судов с немецким участием оказались в опасной зоне. Некоторые были повреждены во время атак Ирана. Немецкие судовладельцы призывают правительство активнее участвовать в международных мерах безопасности. По их словам, безопасность экипажей и судов должна стать приоритетом. А регион остаётся одним из ключевых маршрутов мировой торговли.

Но Берлин пока их, кажется, не слышит. Или слышит, но идет на поводу немецкого общественного мнения, где война не пользуется популярностью. Придется ли принимать непопулярные решения, покажет будущее.