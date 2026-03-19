Жильцы, вышедшие в подъезд, начали задыхаться от дыма и были вынуждены искать спасение на свежем воздухе или возвращаться обратно в квартиры, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Утром в Пурвциемсе, на улице Варавикснес гатве, 14, в девятиэтажном доме возникло сильное задымление. В помещении для мусорных контейнеров на первом этаже вспыхнул огонь. Когда на месте уже работали пожарные, передача Degpunktā встретила сотрудницу «Rīgas namu pārvaldnieks».

Она позвонила коллегам и сообщила о кризисной ситуации. Сейчас рассматриваются две версии причин пожара — либо при заваривании люков мусоропровода искры попали в контейнер, либо кто-то бросил в шахту окурок или другой горящий предмет.

Сотрудница «Rīgas namu pārvaldnieks» пояснила, что мусоропроводы заваривали с целью, чтобы туда больше никто ничего не выбрасывал.

Жильцы девятого этажа, которые сильнее всего почувствовали дым, подтверждают — в этот день в доме работал сварщик и, по их словам, действовал довольно небрежно. У живущих на девятом этаже Андриса и Аниты в квартире сработал датчик дыма. «Мы почувствовали, что дело серьёзное!» — говорит Анита.

Андрис рассказал, что встретил самого сварщика: «Я спустился к нему вниз и спрашиваю: что ты делаешь? Он отвечает: варю. Я говорю: у нас наверху дым. Он: не верю».

После того как пламя и очаги тления были полностью ликвидированы, спасательные работы перешли в новую фазу. Пожарные установили вентилятор для проветривания помещений. Жильцы в это время собрались на улице, чтобы вскоре вернуться домой.

Когда помещения достаточно проветрили, пожарные рассказали о ходе работ.

«В доме загорелся мусорный контейнер. Это большая проблема, идущая ещё со времён коммунизма, когда в домах были оборудованы мусоропроводы с вертикальными шахтами на несколько этажей. В результате горел контейнер, что вызвало задымление в подъезде, и людям было трудно эвакуироваться, однако в квартирах задымления не было», — пояснил командир отделения 6-й части Рижского регионального управления ГПСС Виестур Вуланс.

Полиция ещё выяснит, нанесён ли ущерб в таком объёме, чтобы начинать уголовный процесс. Что касается пострадавших — за медицинской помощью на месте никто не обращался.