Государственный долг США впервые в истории превысил 39 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны, представленные в среду, 18 марта. Показатель в 38 трлн был преодолен в конце октября 2025 года, отметка в 37 триллионов - в августе того же года, пишет DW.

Беспрецедентная величина подчеркивает противоречивые приоритеты администрации нынешнего президента Дональда Трампа, пишет агентство Associated Press, упоминая масштабный закон о снижении налогов, увеличение расходов на оборону и финансирование иммиграционной службы. Рост госдолга означает для американцев более высокие процентные ставки по ипотечным кредитам и автокредитам, снижение заработной платы из-за уменьшения финансовых ресурсов предприятий, а также удорожание товаров и услуг, поясняет Счетная палата страны.

К выборам в Конгресс госдолг США может превысить 40 трлн

"Мы должны признать этот тревожащий темп роста и значительное финансовое бремя, которое мы взваливаем на следующее поколение", - предупредил председатель некоммерческого фонда Peter G. Peterson Майкл Петерсон. По его оценке, при нынешних темпах рост порог в 40 триллионов будет преодолен еще до выборов в Палату представителей и Сенат, ожидающихся в начале ноября.

Государственный долг США в последние годы демонстрировал стремительный рост в условиях различных геополитических конфликтов и войн, налоговых послаблений и масштабных расходов на борьбу с пандемией COVID-19. Война в Иране, в которой участвуют Соединенные Штаты, уже обошлась Вашингтону более чем в 12 миллиардов долларов, подсчитал несколькими днями ранее директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.