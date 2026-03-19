Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Госдолг США впервые превысил 39 триллионов долларов

Дата публикации: 19.03.2026
Deutsche Welle
Государственный долг США впервые пересек порог в 39 трлн долларов, следует из данных Минфина. Величина подчеркивает противоречивые приоритеты администрации президента Трампа, пишет Associated Press.

Государственный долг США впервые в истории превысил 39 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны, представленные в среду, 18 марта. Показатель в 38 трлн был преодолен в конце октября 2025 года, отметка в 37 триллионов - в августе того же года, пишет DW.

Беспрецедентная величина подчеркивает противоречивые приоритеты администрации нынешнего президента Дональда Трампа, пишет агентство Associated Press, упоминая масштабный закон о снижении налогов, увеличение расходов на оборону и финансирование иммиграционной службы. Рост госдолга означает для американцев более высокие процентные ставки по ипотечным кредитам и автокредитам, снижение заработной платы из-за уменьшения финансовых ресурсов предприятий, а также удорожание товаров и услуг, поясняет Счетная палата страны.

К выборам в Конгресс госдолг США может превысить 40 трлн

"Мы должны признать этот тревожащий темп роста и значительное финансовое бремя, которое мы взваливаем на следующее поколение", - предупредил председатель некоммерческого фонда Peter G. Peterson Майкл Петерсон. По его оценке, при нынешних темпах рост порог в 40 триллионов будет преодолен еще до выборов в Палату представителей и Сенат, ожидающихся в начале ноября.

Государственный долг США в последние годы демонстрировал стремительный рост в условиях различных геополитических конфликтов и войн, налоговых послаблений и масштабных расходов на борьбу с пандемией COVID-19. Война в Иране, в которой участвуют Соединенные Штаты, уже обошлась Вашингтону более чем в 12 миллиардов долларов, подсчитал несколькими днями ранее директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео