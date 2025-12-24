Даже непрямое попадание может привести к разрушению защитной конструкции над станцией, заявил директор ЧАЭС. В феврале 2025 года оболочка была частично разрушена российским БПЛА, пишет DW.

Защитная конструкция над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденная в начале 2025 года в результате российского удара, остается критически уязвимой, и новый удар РФ может разрушить ее. Об этом в понедельник, 23 декабря, рассказал директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов агентству AFP.

Падение БПЛА или "Искандера" рядом с ЧАЭС может быть угрозой

По словам Тараканова, даже непрямое попадание способно вызвать сейсмические колебания, которые саркофаг может не выдержать. "Если ракета или беспилотник попадет в него непосредственно, или даже где-то рядом упадет - например, "Искандер" , не дай бог - это вызовет мини-землетрясение в этом районе, - сказал Тараканов. - Никто не может гарантировать, что защитное сооружение останется стоять после этого. В этом главная угроза".

Остатки атомной электростанции в Чернобыле покрыты внутренней радиационной оболочкой из стали и бетона ("саркофаг"), построенной в спешке сразу после катастрофы в 1986 году, а также высокотехнологичной внешней оболочкой (Новым безопасным конфайнментом, НБК), которую ввели в эксплуатацию в 2019 году.

Участок новой оболочки был сильно поврежден в результате удара российского дрона в феврале 2025 года, это вызвало сильный пожар . "Наш НБК утратил ряд своих основных функций. И мы понимаем, что на восстановление этих функций нам потребуется как минимум три-четыре года", - добавил Тараканов.

МАГАТЭ: Оболочка утратила функцию изоляции

Ранее в декабре инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) установили, что новая защитная конструкция ЧАЭС "утратила основные функции безопасности, включая возможность изоляции". В то же время, по словам директора ЧАЭС, уровень радиации на объекте остается "стабильным и в пределах нормы". Тараканов отметил, что отверстие, образовавшееся в результате попадания БПЛА, было заделано.

DW