Беглый диктатор Сирии Башар Асад живет в шикарном особняке на Рублевке 0 361

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Башар Хафезович себе ни в чем не отказывает.

Башар Хафезович себе ни в чем не отказывает.

На родине его обвиняют в умышленных убийствах и пытках, повлекших гибель людей.

Семья свергнутого президента Сирии Башара Асада ведет "полную роскоши и безнаказанности" жизнь в России, где Асад получил убежище, пишет The New York Times со ссылкой друзей его семьи, родственников и бывших сирийских чиновников.

В Москву Асад бежал в начале декабря 2024 года после того, как оппозиционные ему группировки вошли в Дамаск. Владимир Путин предоставил ему и его семье убежище в России, куда его семья, по данным издания, прилетела на частных самолетах.

skynews-bashar-al-assad-photo_6773202.jpg

Башара Асада сначала поселили в отель Four Seasons, стоимость аренды номеров в котором может достигать 13 тысяч долларов в неделю. Затем его семья переехала в двухэтажный пентхаус в башне "Федерация" в "Москва-Сити", а сейчас он, как утверждается, живет на Рублёвском шоссе в пригороде Москвы под охраной российских спецслужб, которые контролируют его передвижения и запрещают его семье делать публичные заявления.

skynews-bashar-al-assad-family-photo_6773173.jpg

Его брат, бывший командующий Республиканской гвардией Махер Асад также жил в Four Seasons и жилом комплексе Capital Towers рядом с деловым центром "Москва-Сити", узнали журналисты. Махер Асад и возглавляемые им силы в Сирии обвинялись в расстреле безоружных протестующих, а также организации операции по торговле наркотиками, которая, по некоторым оценкам, принесла им миллиарды долларов.

Семье Асада, как отмечает издание, удалось сохранить крупный капитал. К такому выводу расследователи пришли, изучив, в частности, деятельность дочерей Башара и Махера Асадов. Так, дочь Махера Асада Шам отметила свое 22-летие во французском ресторане Bagatelle в Дубае, а на следующий день провела вечеринку на частной яхте, стоимость аренды которой составляет несколько тысяч долларов.

Башар Асад и его брат, по данным журналистов, придерживаются разных подходов в отношении своих бывших служащих. Два бывших командира и друг семьи рассказали, что Махер Асад отправляет деньги офицерам, с которыми он раньше работал, чтобы они могли найти жилье или открыть небольшой бизнес. При этом Башар Асад, по словам собеседников издания, оставил своих помощников в Москве без средств. Один из помощников, который носил его багаж, был одним из немногих лиц, которых бывший сирийский президент взял с собой в Москву. Он не успел взять с собой паспорт, деньги и одежду. По приезде в Россию его и еще двух помощников поселили в отеле Four Seasons, а на следующее утро им вручили огромный счет. На звонки Башар Асад не ответил. В результате российские власти перевели его помощников на объект, где жили другие сирийские офицеры более низкого ранга. Личная помощница Асада, которая также осталась без денег в России, решила вернуться в Сирию, утверждает The New York Times.

Подробности жизни семьи Асада стали известны журналистам благодаря расследованию газеты, которое касается местонахождения 55 бывших высокопоставленных сирийских чиновников и военных. В нём говорится, что часть из них живет в Москве, а сотням сирийских силовиков, которые также бежали из страны, пришлось самим искать жилье, некоторые в итоге оказались в Сибири.

Новые сирийские власти ранее объявили о выдаче ордера на арест Башара Асада. Его обвиняют в умышленных убийствах и пытках, повлекших гибель людей. Агентство Reuters писало, что новые власти Сирии потребовали от России выдать им Башара Асада. В октябре 2025 года президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа приезжал в Москву и встречался с Путиным. Информагентства писали, что он будет добиваться выдачи Башара Асада, однако велись ли переговоры о его экстрадиции и как на предполагаемый запрос отреагировала Москва, неизвестно, отмечает телеканал Настоящее Время.

#президент #Сирия #беженцы #коррупция #Россия #политика
