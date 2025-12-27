Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил: «Турция гордится тем, что является одной из 10 стран мира, которые разрабатывают и спускают на воду собственные военные корабли. Каждый корабль и каждая платформа, спущенные на воду сегодня, отражают инженерные возможности, инновационный потенциал и стратегическую решимость нашей страны».

В своей публикации в социальной сети NSosyal Дуран отметил, что в своей речи на церемонии «Ввод в эксплуатацию морских платформ, поднятие флага и первая резка металла» президент Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал уровень, достигнутый Турцией в оборонной промышленности, и отражение концепции «Век Турции» на практике.

Дуран подчеркнул, что «Век Турции» — это период, когда на море, в воздухе и на суше реализуется концепция полной независимости в области обороны, когда национальная воля встречается с технологиями.

«Решительные шаги, предпринятые в последние годы в области обороны под руководством нашего уважаемого президента, ясно показывают, на каком уровне находится отечественное и национальное производство. Как Турция, мы гордимся тем, что являемся одной из 10 стран в мире, которые разработали и спустили на воду собственные военные корабли. Каждый корабль, каждая платформа, спущенные на воду сегодня, отражают инженерные возможности, инновационный потенциал и стратегическую решимость нашей страны», - отметил он.