Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что означает концепция «Век Турции» 0 329

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: На верфи построен новый фрегат.

На верфи построен новый фрегат.

Эрдоган ввел страну в мировую десятку.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил: «Турция гордится тем, что является одной из 10 стран мира, которые разрабатывают и спускают на воду собственные военные корабли. Каждый корабль и каждая платформа, спущенные на воду сегодня, отражают инженерные возможности, инновационный потенциал и стратегическую решимость нашей страны».

В своей публикации в социальной сети NSosyal Дуран отметил, что в своей речи на церемонии «Ввод в эксплуатацию морских платформ, поднятие флага и первая резка металла» президент Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал уровень, достигнутый Турцией в оборонной промышленности, и отражение концепции «Век Турции» на практике.

Дуран подчеркнул, что «Век Турции» — это период, когда на море, в воздухе и на суше реализуется концепция полной независимости в области обороны, когда национальная воля встречается с технологиями.

«Решительные шаги, предпринятые в последние годы в области обороны под руководством нашего уважаемого президента, ясно показывают, на каком уровне находится отечественное и национальное производство. Как Турция, мы гордимся тем, что являемся одной из 10 стран в мире, которые разработали и спустили на воду собственные военные корабли. Каждый корабль, каждая платформа, спущенные на воду сегодня, отражают инженерные возможности, инновационный потенциал и стратегическую решимость нашей страны», - отметил он.

Читайте нас также:
#Турция #Эрдоган #независимость #промышленность #технологии #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео