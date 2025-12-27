Baltijas balss logotype
В Финляндии сильный ветер снес с полосы два самолета 0 1054

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Возле одного из самых популярных горнолыжных курортов Финляндии большой пассажирский самолет и меньший съехали с полосы в сугробы из-за сильного ветра, сообщает Yle.

Инцидент произошел около 16 часов в субботу в аэропорту Киттиля, что у популярного лыжного курорта Леви в Лапландии, сообщили в спасательной службе региона.

Из-за сильных порывов ветра большой самолет с около 150 пассажирами и меньший, на борту которого было менее 10 человек, съехали с полосы в снежные заносы. Столкновения между ними не было.

На место прибыли многочисленные автомобили спасательных служб. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из пассажиров.

#происшествие #аэропорт #Финляндия #авиация #погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
