Возле одного из самых популярных горнолыжных курортов Финляндии большой пассажирский самолет и меньший съехали с полосы в сугробы из-за сильного ветра, сообщает Yle.

Инцидент произошел около 16 часов в субботу в аэропорту Киттиля, что у популярного лыжного курорта Леви в Лапландии, сообщили в спасательной службе региона.

Из-за сильных порывов ветра большой самолет с около 150 пассажирами и меньший, на борту которого было менее 10 человек, съехали с полосы в снежные заносы. Столкновения между ними не было.

На место прибыли многочисленные автомобили спасательных служб. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из пассажиров.