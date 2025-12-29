Baltijas balss logotype
По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа 2 856

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BNS
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что получил заверения со стороны руководства соседних Польши и Латвии в том, что они будут придерживаться единой с Литвой позиции в вопросе экспорта белорусских удобрений.

«На последних форумах в Хельсинки и Брюсселе я говорил, потому что для меня было важно услышать мнение руководства Польши и Латвии: сохранят ли они столь же твёрдую позицию, как и Литва, в гипотетическом случае, если поступит предложение об экспорте белорусских удобрений через их порты. И ответ был "да"», — сообщил глава государства в интервью новостной службе телеканала TV3 в минувший четверг.

Литва приостановила транзит белорусских калийных удобрений с 1 февраля 2022 года после введения США в 2021 году санкций в отношении крупнейшего производителя — компании «Беларуськалий». Данные санкции вступили в силу 8 декабря 2021 года.

Впоследствии аналогичные ограничительные меры в отношении белорусских удобрений ввел Европейский союз (ЕС).

Несмотря на достигнутое в середине декабря соглашение между США и Беларусью об отмене американских санкций на удобрения в обмен на освобождение более 100 заключенных, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что данное решение не окажет влияния на Литву и ЕС — европейские санкции остаются в силе.

По мнению Науседы, США, принимая решение об отмене указанных санкций, преследуют иные цели.

«Это государство за Атлантическим океаном, несомненно, руководствуется иной глобальной геополитической стратегией, обусловленной в том числе его масштабами. Мы же находимся в части континента, которую можно назвать горячей точкой, где действуют агрессивные государства. И потакание агрессорам или вставание перед ними на колени ведут к тому, что вас будут воспринимать как слабых, а это лишь подпитывает их агрессивные амбиции. Поэтому мы придерживаемся установки, которую я неоднократно озвучивал - эта мысль мне очень нравится - политика ценностей является наиболее оправданной политикой», — сказал президент в четверг.

Санкции ЕС в отношении «Беларуськалия» были введены 2 марта 2022 года путем принятия регламента, запрещающего транспортировку калийных удобрений из Беларуси. Данные меры регулярно продлеваются; решение о дальнейших шагах Сообщество должно принять в начале следующего года.

Транзит продукции «Беларуськалия» от границы с Республикой Беларусь до Клайпедского порта осуществлялся на протяжении более десяти лет.

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    29-го декабря

    А как же договор с Газпромом ?😂 Так же будет и с белорусским калием...Только никто об этом не узнает...😀 Литовцы знают толк в бизнесе.

    1
    0
  • IB
    Inar Bertrand
    29-го декабря

    Удобрения пойдут через порт РФ они и сейчас идут.....

    21
    1

