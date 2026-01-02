Bloomberg: состояние самых богатых россиян за год выросло на 23,8 миллиардов долларов.

По итогам 2025 года состояние самых богатых россиян увеличилось на 23,8 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым удачным минувший год стал для акционера крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишера Усманова, который стал богаче на 6,04 миллиарда долларов. Под конец года стоимость принадлежащих ему активов оценивалась в 19,3 миллиарда долларов.

Далее идет основатель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов — плюс 4,75 миллиарда долларов. С учетом того, что его состояние достигло 7,88 миллиарда, в 2025 году он стал богаче более чем в два раза. На третьем месте с результатом плюс 3,38 миллиарда долларов (14,4 миллиарда) идет основатель Telegram Павел Дуров.

Наибольшие убытки среди богатейших россиян понес проживающий в Лондоне Михаил Фридман. Его состояние сократилось на 4,7 миллиарда долларов, до 10,1 миллиарда.