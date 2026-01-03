Baltijas balss logotype
Генпрокурор США пояснил, в чем обвиняются Мадуро и его жена 1 944

В мире
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генпрокурор США пояснил, в чем обвиняются Мадуро и его жена
ФОТО: пресс-фото

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге в США предъявлены обвинения, связанные с наркотиками, и они «в ближайшее время столкнутся с полной силой американского правосудия на американской земле», заявила в субботу генеральный прокурор США Пэм Бонди, пишет LETA со ссылкой на DPA.

«Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре по ввозу кокаина, хранении автоматического оружия и средств уничтожения, а также в заговоре с целью хранения таких средств против США», — написала Бонди в субботу на платформе X, уточнив, что обвинения были выдвинуты в Нью-Йорке.

Государственный секретарь США Марко Рубио в X заявил, что «Мадуро не является президентом Венесуэлы, а его режим — нелегитимное правительство».

«Мадуро — глава картеля "Los Soles", который представляет собой наркоторрористическую организацию», — подчеркнул Рубио.

Он также подтвердил, что Мадуро «обвиняется во ввозе наркотиков на территорию США».

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что Мадуро и его супруга были «захвачены» после того, как США нанесли авиаудары по нескольким объектам в Венесуэле.

Вооружённые силы США активизировали действия против возможных судов с контрабандой наркотиков. В пятницу Венесуэла заявила, что готова к переговорам с США о соглашении по борьбе с наркотрафиком.

В интервью, показанном в четверг, Мадуро заявил, что США пытаются принудить Венесуэлу к смене власти и получить доступ к её огромным нефтяным запасам, используя многомесячную кампанию давления, начавшуюся в августе с масштабного размещения военных сил в Карибском море.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от США немедленно предоставить доказательства того, что задержанный глава государства жив.

«Мы не знаем, где находятся президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес», — заявила Родригес.

В телеобращении она также сообщила, что в результате авиаударов США погибли как венесуэльские солдаты, так и мирные жители.

#США #Венесуэла #давление #наркотики #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
4

Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    3-го января

    Такую хрень можно кому угодно предъявить, тому-же Зельцу.

    19
    2

