Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге в США предъявлены обвинения, связанные с наркотиками, и они «в ближайшее время столкнутся с полной силой американского правосудия на американской земле», заявила в субботу генеральный прокурор США Пэм Бонди, пишет LETA со ссылкой на DPA.

«Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре по ввозу кокаина, хранении автоматического оружия и средств уничтожения, а также в заговоре с целью хранения таких средств против США», — написала Бонди в субботу на платформе X, уточнив, что обвинения были выдвинуты в Нью-Йорке.

Государственный секретарь США Марко Рубио в X заявил, что «Мадуро не является президентом Венесуэлы, а его режим — нелегитимное правительство».

«Мадуро — глава картеля "Los Soles", который представляет собой наркоторрористическую организацию», — подчеркнул Рубио.

Он также подтвердил, что Мадуро «обвиняется во ввозе наркотиков на территорию США».

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что Мадуро и его супруга были «захвачены» после того, как США нанесли авиаудары по нескольким объектам в Венесуэле.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Вооружённые силы США активизировали действия против возможных судов с контрабандой наркотиков. В пятницу Венесуэла заявила, что готова к переговорам с США о соглашении по борьбе с наркотрафиком.

В интервью, показанном в четверг, Мадуро заявил, что США пытаются принудить Венесуэлу к смене власти и получить доступ к её огромным нефтяным запасам, используя многомесячную кампанию давления, начавшуюся в августе с масштабного размещения военных сил в Карибском море.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от США немедленно предоставить доказательства того, что задержанный глава государства жив.

«Мы не знаем, где находятся президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес», — заявила Родригес.

В телеобращении она также сообщила, что в результате авиаударов США погибли как венесуэльские солдаты, так и мирные жители.