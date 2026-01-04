В ходе операции, ошеломившей наблюдателей по всему миру, американские военные арестовали президента Венесуэлы и его жену в Каракасе и перевезли их в Нью-Йорк, где им будут предъявлены уголовные обвинения.

Сначала Мадуро, потом Венесуэла: после неожиданного ареста президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, в котором приняли участие несколько подразделений вооруженных сил США, президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон на время возьмет на себя управление южноамериканской страной.

"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, правильный и разумный переход", - сказал Трамп в субботу на пресс-конференции со своего курорта Мар-а-Лаго во Флориде.

"Мы не можем рисковать тем, что Венесуэлой займется кто-то другой, кто не будет заботиться о благе венесуэльского народа".

Трамп добавил, что США будут управлять Венесуэлой "группой" и "назначат разных людей" ответственными - указав на госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна за его спиной.

При этом, несмотря на неоднократные вопросы репортеров, Трамп оставался немногословным.

В какой-то момент он заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес "только что была приведена к присяге" в качестве преемника Мадуро и сказала, что она "готова сделать все, что мы считаем необходимым, чтобы Венесуэла снова стала великой".

Однако правительство Венесуэлы не объявило о том, что Родригес была приведена к присяге.

Заявление Трампа знаменует собой масштабную эскалацию вмешательства США после нескольких месяцев спекуляций о том, действительно ли Вашингтон вторгнется в страну, и как будут выглядеть планы американской администрации на переходный период. "Мы не боимся "сапог на земле", - сказал Трамп.

"Наши очень крупные нефтяные компании США, крупнейшие в мире, войдут в страну, потратят миллиарды долларов, починят сильно разрушенную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру, и начнут делать деньги для страны", - добавил он.

"И мы готовы провести вторую и гораздо более масштабную атаку, если это потребуется".

На той же пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио отверг мнение о том, что операция в Венесуэле требует одобрения Конгресса.

Вместо этого Рубио назвал ее правоохранительной операцией при поддержке вооруженных сил США, для которой участие Конгресса не требуется.

"Операция не была той миссией, о которой можно уведомить Конгресс", - сказал Рубио.

"Николасу Мадуро были предъявлены обвинения в 2020 году в США. Он не является законным президентом Венесуэлы", - продолжил Рубио.

"Он - беглец от американского правосудия с наградой в 50 миллионов долларов. Думаю, теперь мы сэкономим 50 миллионов долларов", - добавил он.

В ответ Трамп предположил, что администрация не сообщила Конгрессу, потому что планы операции могли просочиться.

Политическая оппозиция в Вашингтоне поспешила раскритиковать действия Трампа в Венесуэле, не оправдывая Мадуро.

"Если Соединенные Штаты заявляют о своем праве использовать военную силу для вторжения и захвата иностранных лидеров, которых они обвиняют в преступном поведении, то что мешает Китаю заявить о таких же полномочиях в отношении руководства Тайваня? Что мешает Владимиру Путину заявить об аналогичных основаниях для похищения президента Украины?" - говорится в заявлении сенатора-демократа Марка Уорнера, заместителя председателя сенатского комитета по разведке.

"Как только эта черта будет перейдена, правила, сдерживающие глобальный хаос, начнут рушиться, и авторитарные режимы первыми воспользуются этим", - добавил он.

"Лицемерие, лежащее в основе этого решения, особенно очевидно", - продолжил Уорнер, сравнив операцию в Венесуэле с помилованием Трампом бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который был осужден американским судом по серьезным обвинениям в торговле наркотиками.

"Однако теперь администрация утверждает, что подобные обвинения оправдывают применение военной силы против другого суверенного государства. Нельзя убедительно утверждать, что обвинения в незаконном обороте наркотиков требуют вторжения в одном случае, и при этом помиловать в другом".

Трампа поддержали представители Республиканской партии в Конгрессе. Сенатор Роджер Уикер, председатель сенатского комитета по вооруженным силам, выступил с коротким заявлением, в котором поблагодарил Трампа "за приказ об успешном выполнении миссии" по аресту Мадуро и привлечению его к ответственности в США.

"Этот арест стал кульминацией многомесячных усилий администрации Трампа по уничтожению наркотеррористических организаций, которые курировал Мадуро", - добавил Викер.

"Теперь венесуэльский народ должен действовать быстро, чтобы вернуть свою страну на путь мира и процветания, что пойдет на пользу всем ее соседям", - сказал Уикер.

Операция в Венесуэле может стать началом периода огромных перемен в стране, сказал Дэниел ДеПетрис, научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities, в своем заявлении, отправленном по электронной почте. "Будут ли эти перемены позитивными или негативными в долгосрочной перспективе, пока неясно", - добавил он.

"Раскол в венесуэльских вооруженных силах, расширение преступных группировок в стране, гражданская война и приход к власти еще более жестокого автократа - все это возможные сценарии. Ни один из них не сулит ничего хорошего для региональной стабильности или интересов США в сфере влияния", - сказал ДеПетрис.

Обоснования администрации Трампа для оказания давления на Мадуро неоднократно менялись в течение последних нескольких месяцев.

Они варьировались от борьбы с наркотрафиком и возвращения нефтяных ресурсов, которые Венесуэла якобы украла у США, до свержения авторитарного правительства во имя демократии.

В каждом случае Венесуэла описывалась как прямая угроза безопасности США в Западном полушарии.

"Но это слишком большая заслуга режима Мадуро. В действительности Венесуэла - это государство-банкрот, экономика которого за последнее десятилетие стремительно сократилась", - сказал ДеПетрис.