Глава Сербии Вучич заявил о конце международного права после атаки на Венесуэлу.

Президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности страны заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу.

По словам лидера европейской страны, в мире доминирует право сильного, согласно которому прав тот, кто сильнее, и это единственный действующий принцип современной политики. В Белграде осознают уязвимость положения Восточной Европы на фоне разрушения прежнего мирового порядка.

«Никакие правила не действуют, международного публичного права не существует, порядок ООН существует лишь на бумаге», — отметил Вучич.

