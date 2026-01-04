Baltijas balss logotype
Лидер европейской страны назвал атаку на Венесуэлу концом международного права 3 1789

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидер европейской страны назвал атаку на Венесуэлу концом международного права
ФОТО: Global Look Press

Глава Сербии Вучич заявил о конце международного права после атаки на Венесуэлу.

Президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности страны заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу.

По словам лидера европейской страны, в мире доминирует право сильного, согласно которому прав тот, кто сильнее, и это единственный действующий принцип современной политики. В Белграде осознают уязвимость положения Восточной Европы на фоне разрушения прежнего мирового порядка.

«Никакие правила не действуют, международного публичного права не существует, порядок ООН существует лишь на бумаге», — отметил Вучич.

#США #ООН #Венесуэла #Сербия #сила #политика
  • JB
    Janis Berzin
    4-го января

    Бомбардировки Сербии, Югославии самолётами НАТО в 1999 году не были концом международного права?

    22
    1
  • свп
    сила в правде
    4-го января

    Уважаемая, или не очень админисрация портала! Я даже не могу догадываться о том, зачем и сколько лет тому креативному дизайнеру, кто ввел эти уродские смайлики на реакцию статьи, но не могли бы Вы ВЕРНУТЬ иконки палец вверх или палец вниз - на реакцию статьи? Или добавить их в перечень? Как я могу выразить эмоцию - одобрения вашими смайлами? Или не согласия? И вдобавок хотелось бы ваше гриебаное соглашение о кукисах предоставлять - как на уважающем себя ресурсе, где есть кнопка - отказаться от всего, а не пол часа галочки снимать. Спасибо за внимание. Что касается статьи - то Лавров об этом уже лет 5 обратно говорил. ничего нового.

    14
    3
  • АП
    Алексей Попович
    4-го января

    Так это давно уже так, а может всегда так и было.

    7
    2
