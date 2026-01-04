Baltijas balss logotype
Нетаньяху высказался об операции США против Венесуэлы

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нетаньяху высказался об операции США против Венесуэлы

Нетаньяху заявил, что приветствует захватнические действия Трампа в Венесуэле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия администрации президента США Дональда Трампа в Венесуэле. Об этом он заявил после заседания израильского кабинета министров.

«Мы приветствуем это, приветствуем решение президента Трампа и отдаем честь американским вооруженным силам, которые провели безупречную операцию», — сказал политик.

Израильский премьер также обратил внимание на изменения политического курса ряда стран Латинской Америки. Он указал, что государства региона все активнее возвращаются к «американской оси» и сотрудничеству с Израилем.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат

#США #Израиль #Венесуэла #Латинская Америка #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(3)
  • П
    Процион
    4-го января

    Нетаньяху наверняка даже не понимает, какое он дерьмо.

    10
    1
  • A
    Aleks
    4-го января

    Так посол США в Израиле уже заявил ,что операция в Венесуэле выгодна Израилю и еврейскому народу. Поэтому то Путин и не противодействовал . Какой странный кровожадный народ. Где беспредел,массовые убийства, захваты,грабежи,то ему это выгодно.. Так теперь выглядит современный Гитлер в лице Нетаньяху.. Ничего не меняется,только евреям пришлось стать немцами,а сейчас даже не скрывают свое лицо .До того обнаглели 👽🔯😈

    8
    1
  • A
    Aleks
    4-го января

    Ну ещё бы,ведь даже американский посол в Израиле сказал,что эта операция выгодна Израилю и еврейскому народу.. Какой странный народ.Где массовыеубийства,беспредел,захваты,войны,то ему это выгодно...😈

    7
    1
