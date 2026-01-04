Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Товарищи из Пиндостана!» Медведев приветствовал свержение США власти в Венесуэле 0 2351

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Товарищи из Пиндостана!» Медведев приветствовал свержение США власти в Венесуэле

Известный в соцсетях под прозвищем "кремлевский клоун" - так его именуют многие россияне - экс-президент РФ Дмитрий Медведев в своей традиционной манере покривлялся в адрес США, в то же время похвалив Трампа, ведь он "отстаивает национальные интересы США" в конфликте с Венесуэлой.

Действия США в отношении Венесуэлы последовательны, ведь президент Дональд Трамп отстаивает интересы своей страны. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитируют западные СМИ.

«Надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны», — заявил Медведев.

По его словам, такая политика «права сильнейшего» характерна не столько для Трампа в частности, как для США в целом.

«Но тогда скажем "товарищам из солнечного Пиндостана" прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну», — покривлялся Медведев.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Венесуэла #критика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собственные ракеты "Тип 12" вполне могут помочь Токио преодолеть разрыв с КНР. Иконка видео
Изображение к статье: Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество
Изображение к статье: Немецкая разведка годами прослушивала звонки с самолета Обамы
Изображение к статье: Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео