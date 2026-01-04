Известный в соцсетях под прозвищем "кремлевский клоун" - так его именуют многие россияне - экс-президент РФ Дмитрий Медведев в своей традиционной манере покривлялся в адрес США, в то же время похвалив Трампа, ведь он "отстаивает национальные интересы США" в конфликте с Венесуэлой.

Действия США в отношении Венесуэлы последовательны, ведь президент Дональд Трамп отстаивает интересы своей страны. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитируют западные СМИ.

«Надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны», — заявил Медведев.

По его словам, такая политика «права сильнейшего» характерна не столько для Трампа в частности, как для США в целом.

«Но тогда скажем "товарищам из солнечного Пиндостана" прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну», — покривлялся Медведев.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат