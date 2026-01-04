Лишь 10 процентов опрошенных допускают перспективу членства в ближайшие пять лет.

В Брюсселе почти официально признали: сербы не хотят в Евросоюз. Говорят не политики, а статистические данные. И с цифрами, как известно, не поспоришь. Хотя еврочиновники продолжают тщетно заниматься «лирикой», словно никогда не слышали про эффект пружины.

Согласно исследованию, проведенному авторитетной европейской социологической службой «Евробарометр», лишь 33 процента граждан Сербии выступают в поддержку вступления в Евросоюз. Это самый низкий показатель среди всех стран-кандидатов. При этом социологи констатируют: сербы больше всего доверяют России (59 процентов) и Китаю (57 процентов). В то время как ЕС – 38 процентов.

Дальше – хуже для ЕС. 45 процентов жителей Сербии не верят, что страна когда-либо станет членом Евросоюза. 26 процентов считают, что для реального вступления в ЕС понадобится от пяти до 15 лет. И лишь 10 процентов опрошенных допускают перспективу членства в ближайшие пять лет. Основным препятствием большинство сербов видит «нерешенные территориальные споры» (то есть вопрос признания косовской независимости).

Эти цифры, к слову, перекликаются с мнением абсолютного большинства граждан Сербии о неприемлемости размена Косово на Евросоюз: в исследованиях авторитетного общественно-политического ресурса «Новая сербская политическая мысль» такой позиции неизменно придерживаются около 75 процентов опрошенных сербов.

Глава делегации Европейского союза в Сербии Андреас фон Беккерат вручил сербскому президенту Александру Вучичу ежегодный доклад Еврокомиссии о прогрессе страны на пути евроинтеграции. В нем сербам строго указано на необходимость гармонизации национального внешнеполитического курса «с магистральной линией ЕС».

Но ведь и руководству Сербии наверняка хорошо известны результаты исследований общественного мнения в своей стране. Иными словами, Вучич и его команда вряд ли станут пилить сук, на котором сидят.

Сколь бы заманчивы не были посулы стать частью увядающего «европейского сада», граждане Сербии, очевидно, тяготеют к суверенному пути развития. А попытки Брюсселя заставить сербов действовать против их воли ведут лишь к укреплению евроскептических настроений.