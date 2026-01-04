Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вступление Сербии в Евросоюз: поцелуй без любви 0 645

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Вучич и Урсула фон дер Ляйен все показывают языком тела.

Александр Вучич и Урсула фон дер Ляйен все показывают языком тела.

Лишь 10 процентов опрошенных допускают перспективу членства в ближайшие пять лет.

В Брюсселе почти официально признали: сербы не хотят в Евросоюз. Говорят не политики, а статистические данные. И с цифрами, как известно, не поспоришь. Хотя еврочиновники продолжают тщетно заниматься «лирикой», словно никогда не слышали про эффект пружины.

Согласно исследованию, проведенному авторитетной европейской социологической службой «Евробарометр», лишь 33 процента граждан Сербии выступают в поддержку вступления в Евросоюз. Это самый низкий показатель среди всех стран-кандидатов. При этом социологи констатируют: сербы больше всего доверяют России (59 процентов) и Китаю (57 процентов). В то время как ЕС – 38 процентов.

Дальше – хуже для ЕС. 45 процентов жителей Сербии не верят, что страна когда-либо станет членом Евросоюза. 26 процентов считают, что для реального вступления в ЕС понадобится от пяти до 15 лет. И лишь 10 процентов опрошенных допускают перспективу членства в ближайшие пять лет. Основным препятствием большинство сербов видит «нерешенные территориальные споры» (то есть вопрос признания косовской независимости).

Эти цифры, к слову, перекликаются с мнением абсолютного большинства граждан Сербии о неприемлемости размена Косово на Евросоюз: в исследованиях авторитетного общественно-политического ресурса «Новая сербская политическая мысль» такой позиции неизменно придерживаются около 75 процентов опрошенных сербов.

Глава делегации Европейского союза в Сербии Андреас фон Беккерат вручил сербскому президенту Александру Вучичу ежегодный доклад Еврокомиссии о прогрессе страны на пути евроинтеграции. В нем сербам строго указано на необходимость гармонизации национального внешнеполитического курса «с магистральной линией ЕС».

Но ведь и руководству Сербии наверняка хорошо известны результаты исследований общественного мнения в своей стране. Иными словами, Вучич и его команда вряд ли станут пилить сук, на котором сидят.

Сколь бы заманчивы не были посулы стать частью увядающего «европейского сада», граждане Сербии, очевидно, тяготеют к суверенному пути развития. А попытки Брюсселя заставить сербов действовать против их воли ведут лишь к укреплению евроскептических настроений.

Читайте нас также:
#Сербия #Европейская комиссия #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собственные ракеты "Тип 12" вполне могут помочь Токио преодолеть разрыв с КНР. Иконка видео
Изображение к статье: Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество
Изображение к статье: Немецкая разведка годами прослушивала звонки с самолета Обамы
Изображение к статье: Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео