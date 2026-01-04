В Сети вирусится версия о том, что с Новым годом россиян поздравлял ИИ-президент. Авторы роликов упирают на то, что во время обращения Владимир Путин неестественно двигал головой и впервые за долгое время не упомянул в поздравлении, что минувший год был тяжелым. Комментаторы обращают также внимание, что президент проговаривал некоторые фразы неестественно быстро, на других фразах он "подвисал", ну а рукава его пиджака выглядели пустыми.

Пользователи сравнивают поздравлеине Путина с прошлым годом, когда оно выглядело естественным. "Сравните два поздравления и вы увидите разительную разницу в интонации, ритмика голоса. Не говоря уже о визуальном ряде", - пишут пользователи. Также люди заявили, что в словах Путина в этот раз практически нет "человечности". Пользователи предположили, что есть риск, что голограмма может навсегда заменить живого президента России. "Голограмма не стареет, она может жить по 300 и более лет, как греческие боги", - заметили в сети. Поздравление президента РФ в этом году разочаровало даже ранее преданных ему россиян.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат