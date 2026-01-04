Baltijas balss logotype
Дата публикации: 04.01.2026
Изображение к статье: «Жив ли Путин?» Новогоднее обращение Путина назвали похожим на ИИ-генерацию
ФОТО: Youtube

В русскоязычном TikTok активно говорят о том, что новогоднее обращение Владимира Путина сгенерировано искусственным интеллектом.

В Сети вирусится версия о том, что с Новым годом россиян поздравлял ИИ-президент. Авторы роликов упирают на то, что во время обращения Владимир Путин неестественно двигал головой и впервые за долгое время не упомянул в поздравлении, что минувший год был тяжелым. Комментаторы обращают также внимание, что президент проговаривал некоторые фразы неестественно быстро, на других фразах он "подвисал", ну а рукава его пиджака выглядели пустыми.

Пользователи сравнивают поздравлеине Путина с прошлым годом, когда оно выглядело естественным. "Сравните два поздравления и вы увидите разительную разницу в интонации, ритмика голоса. Не говоря уже о визуальном ряде", - пишут пользователи. Также люди заявили, что в словах Путина в этот раз практически нет "человечности". Пользователи предположили, что есть риск, что голограмма может навсегда заменить живого президента России. "Голограмма не стареет, она может жить по 300 и более лет, как греческие боги", - заметили в сети. Поздравление президента РФ в этом году разочаровало даже ранее преданных ему россиян.

@deniskatopchiktop1 что на самом деле? настоящий ли Владимир Владимирович обращается к россиянам? или это робот ? аххахвха бред какой-то #путиннашпрезидент #россия #сновым #сновымгодом ♬ оригинальный звук - Денчик

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат

#Путин #новый год #технологии #TikTok #социальные сети #Россия
  • ji
    jurijs ivanovs
    4-го января

    у всех президентов есть двойники ! и не один !это всем известный факт ! и в сша и в россии и на украине ! и у сталина были двойники ! и у гитлера ! и у мадуро есть двойник ! именно его сейчас и пытают в цру ! настоящий мадуро давно уже в москве у путина на даче новый год празднует !

    1
    1
  • свп
    сила в правде
    4-го января

    Это вы еще ладу-дэнс не видели. Она и раньше-то страшненькая была. А теперь вообще как подменили)))

    3
    1
  • З
    Злой
    4-го января

    А вы не смотрите тв европейского гуано, смотрите оригинальное, и поймёте, где ии, а где тот который натянет всех

    9
    2
  • АП
    Алексей Попович
    4-го января

    Может просто решил не напрягаться 🙂

    3
    2
  • Д
    Дед
    4-го января

    И что? Нам то какая разница? Если даже нет двойника, то в такой стране он обязательно нужен. Важно, ни кто сидит в кресле, а какую политику ведет.

    15
    0
  • Д
    Добрый
    4-го января

    Это не двойник,это тройник

    3
    9
  • З
    Злой
    Добрый
    4-го января

    Брось на свою полицайскую ветку!

    2
    0
  • DJ
    Danik Jupiters
    4-го января

    А что Силиня и ренкевич сказал народу ?!

    22
    2
  • З
    Злой
    Danik Jupiters
    4-го января

    Понятия не имею, никогда не смотрел выступление наших на НГ.

    5
    1
  • A
    Aleks
    4-го января

    Двойников что ли мало? Хотя версии о том,что Путина заменили ,ходят давно и если сравнить,сто он говорил раньше,а что стал говорить после периода 20/8-2012 -это большая разница. Ну не может человек не помнить что говорил и как относился к различным вопросам во внешней и внутренней политики,потому что высказывания диаметрально противоположные. ,,Да и высказывание Главного раввина РФ Берл Лазара о том,что никогда евреи не жили так хорошо как при Путине,появилось только в 2012 году.А до этого Путин 12 лет как у власти.,а Берл Лазар с 2000 главный раввин России и получается,что евреи до 2012 года не жили лучше всех,а жить стали только в 2012 ?! Скорее всего ,Россией управляет банда ,захватившая власть по тихому,а жив Путин или нет,уже не играет роли совершенно.

    9
    21
