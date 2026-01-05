Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Финляндию обвинили в лицемерии после заявления об атаке США на Венесуэлу 0 817

В мире
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финляндию обвинили в лицемерии после заявления об атаке США на Венесуэлу
ФОТО: Global Look Press

Малинен обвинил Стубба в лицемерии после его слов об атаке США на Венесуэлу.

Заявление президента Финляндии Александра Стубба об атаке США на Венесуэлу отражает его лицемерие. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле», — заметил специалист.

Так Малинен прокомментировал слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле якобы были фальсификацией, а Николас Мадуро — нелегитимным лидером. В то же время политик выступил за соблюдение международного права.

Читайте нас также:
#выборы #США #президент #Финляндия #Венесуэла #соцсети #критика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео