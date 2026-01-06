Baltijas balss logotype
В мире
06.01.2026
Претензии США на контроль над Гренландией являются «официальной позицией правительства США», заявил в интервью телеканалу CNN заместитель руководителя аппарата президента США Дональда Трампа Стивен Миллер. Тем не менее он уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли Вашингтон применить военную силу для установления контроля над этим арктическим островом, сообщает LETA со ссылкой на DPA и New York Post.

На вопрос CNN, исключает ли США возможность применения силы для захвата Гренландии, Миллер сначала отреагировал репликой о том, что интервьюер просто пытается получить «громкий заголовок».

Когда ведущий настаивал на прямом ответе, Миллер ответил: «Нет необходимости даже думать или говорить о военной операции в контексте, о котором вы спрашиваете».

Он добавил, что «никто не собирается воевать с Соединёнными Штатами за будущее Гренландии».

По словам Миллера, остров должен входить в состав США, а Трамп ясно обозначил свою позицию по этому вопросу ещё в начале своего президентского срока, почти год назад.

Миллер заявил, что США, как ведущая военная сила НАТО, должны контролировать Гренландию ради безопасности Арктического региона.

Он также поставил под сомнение суверенитет Дании над территорией, задав риторический вопрос, на каком юридическом основании Гренландия принадлежит Дании и почему остров должен оставаться «датской колонией».

Гренландия входит в состав Королевства Дании, однако обладает широкой автономией и не является частью Европейского Союза.

Трамп неоднократно заявлял, что США должны контролировать Гренландию по соображениям национальной безопасности, и вновь подтвердил эту позицию в минувшие выходные. Ранее он не исключал, что США могут прибегнуть к военной силе для установления контроля над островом.

В субботу бывшая сотрудница администрации Трампа Кейти Миллер, супруга Стивена Миллера, опубликовала в соцсети X карту, на которой контуры Гренландии были изображены в цветах флага США, с подписью «скоро».

В понедельник Дания, её соседние страны, Великобритания, Германия и Европейский Союз отклонили претензии США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью телеканалу TV2 заявила, что угрозы Трампа следует воспринимать всерьёз, и если США решатся на нападение на страну-члена НАТО, «всё остановится — в том числе НАТО и, следовательно, безопасность, обеспечиваемая с конца Второй мировой войны».

  • АП
    Алексей Попович
    6-го января

    Как всё-таки спокойно было при Байдене. Этакий добрый дедушка Байден, ходил, как робот, туда-сюда, ничего не соображал, ни на что не влиял, и все в мире шло своим путём. А тут пришел Трамп, и никто уже не знает, что может случится в ближайшее время.

    3
    0
  • A
    Aleks
    6-го января

    Министерство Юстиции США переквалифицировало обвинение Мадуро,на котором настаивал Трамп и его администрация-он не признан главой наркокартеля😀(помню,в Ираке тоже оружие массового поражения не нашли) Мадуро теперь обвиняют в том,что к наркотикам причастны военные Венесуэлы,а он ,типа,это не контролировал. P. S.Исходя из такой формулировки,у нас всю власть вместе с Ринкевичем надо выкрасть и посадить-ничего не контролируют,а чиновники все воруют да воруют.😂😂😂 Какая теперь Гренландия,если Трамп обо...Ся уже в Венесуэле .Лихо Нетаньяху подставил ,,партнёра,,😀

    2
    1

