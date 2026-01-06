Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо в понедельник заявила, что планирует как можно скорее вернуться на родину, и подвергла критике временного президента Делси Родригес, пишет LETA со ссылкой на AFP.
«Я планирую как можно скорее отправиться обратно в Венесуэлу», — заявила Мачадо ведущему американского телеканала Fox News Шону Хэннити в интервью, записанном в нераскрытом месте.
Мачадо добавила, что, по её мнению, временный президент Делси Родригес «является одним из главных архитекторов пыток, преследований, коррупции и наркоторговли».
В интервью Мачадо также заявила, что «свободная Венесуэла» с крупнейшими в мире запасами нефти станет «энергетическим центром Северной и Южной Америки». «Мы превратим Венесуэлу в энергетический центр Америки», — сказала Мачадо.
VENEZUELAN OPPOSITION LEADER @MariaCorinaYA SAYS MADURO BANNED HER FROM THE BALLOT BECAUSE HE WAS AFRAID:— Sean Hannity 🇺🇸 (@seanhannity) January 6, 2026
"We were able to bring the country together to carry these elections organized by civil society with millions of people participating. And the fact is that, cowardly, he… pic.twitter.com/3m2ys39Yh3
Ранее сообщалось, что в понедельник вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента и заявила о готовности сотрудничать с Вашингтоном.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена в субботу были задержаны в ходе военной операции США и доставлены в Нью-Йорк, где им будет предъявлено обвинение в связи с наркотрафиком в США.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Родригес и другими венесуэльскими лидерами, подчеркнув, что США будут судить их по делам, а не по публичным заявлениям.
