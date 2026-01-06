Baltijas balss logotype
Мачадо обещает как можно скорее вернуться в Венесуэлу 0 784

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мачадо обещает как можно скорее вернуться в Венесуэлу
ФОТО: twitter

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо в понедельник заявила, что планирует как можно скорее вернуться на родину, и подвергла критике временного президента Делси Родригес, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Я планирую как можно скорее отправиться обратно в Венесуэлу», — заявила Мачадо ведущему американского телеканала Fox News Шону Хэннити в интервью, записанном в нераскрытом месте.

Мачадо добавила, что, по её мнению, временный президент Делси Родригес «является одним из главных архитекторов пыток, преследований, коррупции и наркоторговли».

В интервью Мачадо также заявила, что «свободная Венесуэла» с крупнейшими в мире запасами нефти станет «энергетическим центром Северной и Южной Америки». «Мы превратим Венесуэлу в энергетический центр Америки», — сказала Мачадо.

Ранее сообщалось, что в понедельник вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве временного президента и заявила о готовности сотрудничать с Вашингтоном.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена в субботу были задержаны в ходе военной операции США и доставлены в Нью-Йорк, где им будет предъявлено обвинение в связи с наркотрафиком в США.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Родригес и другими венесуэльскими лидерами, подчеркнув, что США будут судить их по делам, а не по публичным заявлениям.

#выборы #США #президент #интервью #коррупция #Венесуэла #оппозиция #журналистика #политика
