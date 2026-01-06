Baltijas balss logotype
Москву всерьез не воспринимают? Военные США готовы пойти на захват российского танкера 2 1328

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Москву всерьез не воспринимают? Военные США готовы пойти на захват российского танкера

Американские военные обсуждают захват преследуемого российского танкера.

Американские военные обсуждают возможность захвата преследуемого ими нефтяного российского танкера Marinera. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, в США предполагают, что танкер перевозит нефть из Венесуэлы и Ирана. Изначально судно называлось Bella 1 и принадлежало российскому теневому флоту. Недавно оно появилось в российском реестре судов под названием Marinera.

4 января сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США начали слежку за танкером под российским флагом.

В МИД заявили, что Россия внимательно отслеживает ситуацию. СМИ предупреждают, что уже скоро российский МИД может традиционно начать испытывать "глубокую озабоченность".

Читайте: Украина показывает «высший класс», а Россия только надувает щёки - учёный из Москвы

#Иран #США #нефть #разведка #Венесуэла #Россия #политика
Оставить комментарий

(2)
  • AE
    Alex Evi
    7-го января

    Бред лесной !!! Что в этой редакции нюхают ??

    4
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    6-го января

    Какая чушь. Сначала происходит ситуация, и потом про неё говорят, а не наоборот.

    8
    0

