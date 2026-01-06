Baltijas balss logotype
Польша призвала Европу объединиться после заявления Трампа о Гренландии

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польша призвала Европу объединиться после заявления Трампа о Гренландии
ФОТО: Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на обещание президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией. Об этом он написал в X.

Туск в обращении к Европе использовал крылатую фразу из романа «Три мушкетера» Александра Дюма «один за всех и все за одного». По его словам, к слабой и разделенной Европе не будут серьезно относиться ни враги, ни друзья. Туск считает, что необходимо верить в собственные силы, сохранять сплоченность и активно наращивать вооружение.

4 января президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic заявил, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало вскоре после операции США на территории Венесуэлы, в ходе которой президент страны Николас Мадуро был похищен военными США.

Читайте нас также:
#США #Польша #Дональд Трамп #Европа #Венесуэла #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео