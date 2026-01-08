Baltijas balss logotype
Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ 5 649

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ

Размещение иностранных войск и военных объектов в Украине будет рассматриваться РФ в качестве прямой угрозы ее безопасности, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Россия будет рассматривать размещение в Украине иностранных воинских подразделений и военных объектов как "иностранную интервенцию, несущую прямую угрозу" ее безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей" российской армией, указала она в четверг, 8 января.

При этом Захарова сослалась на подписание странами "коалиции желающих" 6 января в Париже декларации о гарантиях безопасности Украине , а также трехстороннего документа о размещении французских и британских войск и военных объектов в Украине после окончания войны.

Франция и Великобритания намерена отправить в Украину тысячи военных

Киев, Париж и Лондон на встрече в Париже подписали декларацию о намерениях, которая, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера , "создает правовую основу" для размещения британских, французских и других "партнерских" войск в Украине после прекращения огня. Глава британского кабинета министров также заявил, что Великобритания и Франция с началом режима прекращения огня создадут "военные центры" по всей Украине и "построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники".

По данным издания The Times, Великобритания и Франция планируют отправить в Украину до 15 тысяч военнослужащих в качестве гарантий безопасности после заключения мирного соглашения с Россией, а Германия готова развернуть силы вблизи Украины. Издание при этом отмечает, что предполагаемая численность контингента "значительно меньше, чем ожидалось".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашение с Францией и Великобританией "очень конкретным". По его словам, украинская сторона уже располагает достаточной информацией и знает, какие страны будут участвовать в соглашении и какой вклад внесет каждая из них.

#Франция #Украина #Великобритания #безопасность #Россия #политика
  • С
    Сарказм
    8-го января

    Хмм, а почему бы тогда и зданию разговорчивого МИД РФ не стать законной военной целью, к примеру для пары баллистических ракет, которые совершенно случайно и в короткие сроки разработают и запустят украинские умельцы? Если состыковать запуск с графиком пресс-алкашки по приему горячительных напитков, она может в бункер-то и не успеть...

    3
    8
  • A
    Aleks
    8-го января

    Россия корабль не даёт военным защитить корабль под флагом страны,а тут вдруг иностранные войска будут целью...😂😂😂 Мне уже Россия напоминает Латвию-гавкает,а ничего сделать не может.Хотя нет,тут все сложнее.Может ,но не хочет-это ведь спектакль,где иностранные войска пострадают только в одном случае.Если Путин получит приказ извне. А развязать войну в Европе руками России ,как прокси Израиля и США -это радость для насаждающегося нового мирового порядка .🔯👽😈

    6
    4
  • 8-го января

    после заключения мирного соглашения с Россией --- а будет-ли это соглашение?

    5
    2
  • A
    Aleks
    8-го января

    Росси́я вывозит свое посольство в Израиле,значит российские Мойши что то знают. Похоже,прав был Аарон Марон,что для того,чтобы переселить евреев на Украину,будет война с Ираном,где погибнет много израильтян,а остальных транспортами США отправят в Новый небесный Иерусалим ,который многим нахрен не сдался... Скоро 15 января,когда Миша Каменецкий,раввин Днепра,будет жрать свою шляпу,ведь за 8 дней война не закончится...😂

    4
    4
  • Д
    Добрый
    8-го января

    Иностранные рашистские войска на территории Украины-это не интервенция,а войска других стран на территории Украины-это интервенция.Очень гениально.Чувствуется ум и образование Захаровой.Она переплюнула по гениальности высказываний медведева.

    6
    9
