В Якутии по-прежнему царит сильный мороз. Метеорологи ЯУГМС обещают 11 января -42°-47°С, на северо-востоке республики, на северо-западе в низинах -47°-52°С, на востоке и западе -37°-42°С, юге, юго-западе и Колыме, местами на севере -28°-33°С.

На юго-западе и востоке республики сегодня пройдёт небольшой снег, на северо-востоке - местами умеренный снег, в центре, западе местами будут стоять морозные туманы.

В шесть утра температура воздуха в столице республики составляла -44°C (в районе ГИМЕИНа) и -45°C (в районе аэропорта). Днём ожидается -42°-44°С, небольшой снег, туман, северо-западный ветер скоростью 1-3 м/с.