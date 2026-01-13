Бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в понедельник был назначен пятилетний тюремный срок после того, как он был признан виновным в отмывании денег, сообщила прокуратура, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Грузия переживает политический кризис с октября 2023 года — после парламентских выборов. Оппозиция обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации результатов голосования и бойкотирует нынешний состав парламента.

Гарибашвили, занимавший пост премьера в 2013–2015 и 2021–2024 годах от партии «Грузинская мечта», в своё время играл одну из ключевых ролей в подавлении гражданского общества и оппонентов власти.

43-летнего Гарибашвили считали приближённым союзником олигарха и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а его судебное преследование эксперты связывают с обострившимся внутренним конфликтом внутри партии.

В октябре прошлого года в ходе обыска в его квартире прокуратура обнаружила 6,5 миллиона долларов наличными. Обыски также прошли в домах нескольких других бывших чиновников.

После задержания Гарибашвили признал, что в течение многих лет получал незаконные доходы, и заключил сделку с прокуратурой о сотрудничестве, чтобы сократить срок лишения свободы.