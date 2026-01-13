Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывшему премьеру Грузии Гарибашвили дали 5 лет 2 361

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывшему премьеру Грузии Гарибашвили дали 5 лет
ФОТО: пресс-фото

Бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в понедельник был назначен пятилетний тюремный срок после того, как он был признан виновным в отмывании денег, сообщила прокуратура, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Грузия переживает политический кризис с октября 2023 года — после парламентских выборов. Оппозиция обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации результатов голосования и бойкотирует нынешний состав парламента.

Гарибашвили, занимавший пост премьера в 2013–2015 и 2021–2024 годах от партии «Грузинская мечта», в своё время играл одну из ключевых ролей в подавлении гражданского общества и оппонентов власти.

43-летнего Гарибашвили считали приближённым союзником олигарха и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а его судебное преследование эксперты связывают с обострившимся внутренним конфликтом внутри партии.

В октябре прошлого года в ходе обыска в его квартире прокуратура обнаружила 6,5 миллиона долларов наличными. Обыски также прошли в домах нескольких других бывших чиновников.

После задержания Гарибашвили признал, что в течение многих лет получал незаконные доходы, и заключил сделку с прокуратурой о сотрудничестве, чтобы сократить срок лишения свободы.

Читайте нас также:
#Грузия #коррупция #отмывание денег #прокуратура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    13-го января

    Хотя бы одного из наших правителей закрыли бы, хотя бы на годик, я думаю, порядка и воровства из бюджета было бы в разы меньше. Для этого к власти должны прийти другие, не те, что сидят там уже 30 лет.

    7
    1
  • A
    Aleks
    13-го января

    По моему,это единственная страна из под советского пространства,где сидит бывший президент,а теперь и бы́вший премьер. И никто не выпущен в Израиль с деньгами,которые, как удивляются пропагандисты России,невообразимым образом вывели из России.😀 В России коррупционерам дают срок,а потом ,оказывается ,человек не может его отбывать по состоянию здоровья😎😀😀😀 и едет лечиться в Израиль. Так же на Украине.Все коррупционеры,которых раскрыли якобы,благополучно опять же покинули страну и выехали в Израиль.😀 Интересно,если в Латвии раскрыть схему коррупции в высших эшелонах,то куда они выедут на лечение?Даже не сомневаюсь.

    2
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый министр обороны рассказал, сколько в Украине дезертиров и уклоняющихся
Изображение к статье: Профицит торгового баланса Китая составил рекордные 1,2 трлн долларов, превысив прогнозы
Изображение к статье: Посланники Трампа собираются ехать к Путину - Bloomberg
Изображение к статье: Дания усилит военное присутствие в Гренландии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео