Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте на форуме группы Renew 13 января.

Генсек НАТО призвал союзников срочно предоставить Украине ракеты-перехватчики, чтобы защитить украинцев от интенсивых атак России.

"Мы отвечаем (на российские атаки) и сейчас, ведь это уже ужасно. Эти российские ракеты – оружие смерти и разрушения. Мы видели это на днях, когда их применили по Львовской области. Я считаю это ужасным", – подчеркнул Рютте. Он напомнил, что "прошлой ночью мы снова видели сотни дронов и десятки ракет, ударивших по Украине".

"В частности, сейчас они бьют по гражданской инфраструктуре, по невинным мирным жителям. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям на фронте. Это делается только для того, чтобы посеять панику и смерть среди гражданского населения Украины", – заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что именно поэтому "имеет такую решительную мотивацию сделать все возможное", чтобы обеспечить Украину "необходимыми ракетами-перехватчиками для сбивания этих ракет всюду, где это возможно".

"Я прошу присутствующих здесь парламентариев: работайте со своими правительствами, чтобы они тщательно проверили собственные запасы. Найдите необходимые ракеты-перехватчики для систем Patriot, NASAMS и SAMP/T, поскольку украинцы нуждаются в них незамедлительно", – призвал Марк Рютте.