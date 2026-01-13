Baltijas balss logotype
Генсек НАТО рассказал, как альянс отреагирует на атаку российским «Орешником» 2 1083

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генсек НАТО рассказал, как альянс отреагирует на атаку российским «Орешником»
ФОТО: LETA

Усиление интенсивных российских атак, включая использование ракеты "Орешник", демонстрируют необходимость срочно обеспечить Украину системами противовоздушной обороны и ракетами-перехватчиками.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте на форуме группы Renew 13 января.

Генсек НАТО призвал союзников срочно предоставить Украине ракеты-перехватчики, чтобы защитить украинцев от интенсивых атак России.

"Мы отвечаем (на российские атаки) и сейчас, ведь это уже ужасно. Эти российские ракеты – оружие смерти и разрушения. Мы видели это на днях, когда их применили по Львовской области. Я считаю это ужасным", – подчеркнул Рютте. Он напомнил, что "прошлой ночью мы снова видели сотни дронов и десятки ракет, ударивших по Украине".

"В частности, сейчас они бьют по гражданской инфраструктуре, по невинным мирным жителям. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям на фронте. Это делается только для того, чтобы посеять панику и смерть среди гражданского населения Украины", – заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что именно поэтому "имеет такую решительную мотивацию сделать все возможное", чтобы обеспечить Украину "необходимыми ракетами-перехватчиками для сбивания этих ракет всюду, где это возможно".

"Я прошу присутствующих здесь парламентариев: работайте со своими правительствами, чтобы они тщательно проверили собственные запасы. Найдите необходимые ракеты-перехватчики для систем Patriot, NASAMS и SAMP/T, поскольку украинцы нуждаются в них незамедлительно", – призвал Марк Рютте.

#НАТО #Украина #безопасность #Марк Рютте #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го января

    смогут ли сбить российскую ракету натовские системы -- Сбить не смогут, но неприятностей навлекут на себя столько, что перестанут существовать вообще.

    25
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    13-го января

    Это значит, если НАТО всё таки поставит на Украину системы противовоздушной обороны и ракеты-перехватчики, то будет очередная провокация, чтобы Россия ещё раз ударила Орешником, ведь таким образом можно узнать, смогут ли сбить российскую ракету натовские системы .

    26
    2

Видео