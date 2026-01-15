Baltijas balss logotype
79-летний патриарх Кирилл объяснил, кто является изменником Родины

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Главный духовный авторитет России.

Главный духовный авторитет России.

Россия становится «духовным противником западной цивилизации», поскольку на Западе «оправдывают грех».

В России должен быть общественный консенсус по самым главным вопросам, а тех, кто будет не согласен с предлагаемыми решениями, следует считать «изменниками Родины», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вот вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — сказал глава Русской православной церкви.

По его словам, консенсус необходим «вокруг самых главных вопросов нашей безопасности». «Я имею в виду не только безопасность с точки зрения возможных военных агрессий, нашу духовно-нравственную безопасность, то есть сохранение наших ценностей, которые в том числе в значительной мере сформированы традиционными религиями России», — отметил патриарх. Он также заявил, что Россия становится «духовным противником западной цивилизации», поскольку на Западе «оправдывают грех». Среди проблем западной цивилизации глава РПЦ также назвал стремление к личной свободе, которая, по его мнению, ведет к потере нравственной составляющей и деградации молодого поколения.

При этом патриарх считает, что именно Запад ополчился на Россию, поскольку она представляет собой «очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития». «Мы предлагаем не изгонять христианскую веру, как это сейчас происходит на Западе. Мы не принимаем то, что сегодня принято на Западе под лозунгом "права человека", но что на самом деле направлено на разрушение человеческой нравственности», — отметил глава РПЦ.

Помимо этого, по его словам, на Западе на данный момент отсутствует понятие «подвиг», которое подразумевает нарушение комфорта. «Подвиг делается во имя чего-то, но не во имя себя родного и близкого. А вот эта сосредоточенность на самом себе — это максимальный эгоизм, который сегодня проявляется в жизни в том числе и западного общества», — сказал патриарх. Он добавил, что без подвига, в том числе трудового, невозможно защищать и построить такую сильную страну, как Россия. «Требуется подвиг», — заключил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл (в миру — Владимир Михайлович Гундяев; род. 20 ноября 1946, Ленинград, СССР) — епископ Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009 года и митрополит Калининградский с 24 августа 2023 года (как глава Калининградской митрополии). До патриаршей интронизации — митрополит Смоленский и Калининградский (на Смоленской кафедре с 26 декабря 1984); с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 — председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) и постоянный член Священного синода. 27 января 2009 года Поместным собором Русской православной церкви был избран патриархом Московским и всея Руси. В 2016 году провёл на Кубе встречу с папой римским Франциском, первую за всю историю христианства встречу глав Русской православной и Католической церквей. В 2018 году после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем автокефалии Православной церкви Украины Синод РПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. С 2022 года «за выдающуюся поддержку российской военной агрессии на Украине» находится под санкциями Великобритании, Литвы, Канады и Украины; с 2023 года — Австралии, Новой Зеландии, Чехии и Эстонии.

#Украина #санкции #запад #религия #православная церковь #Россия
    Aleks
    15-го января

    Кстати,есть данные на ,,православного,,Кирилла... Иудей,бы́вший стукач КГБ и бывший коммунист. Какая вера может быть к переобувающимся в полете. Сегодня иудей-завтра русский.Сегодня коммунист-завтра православный. Сегодня стукач-завтра учит честности . Лучше б шляпу надел и пейсы начеcал. Хотя может и ходит в синагогу так как надо. Очень дружен с Главным раввином РФ из США.. И этот чел кого то там в изменники записывает,являясь одним из самых богатейших людей России?! Тьфу ты,мерзость то какая.👽

