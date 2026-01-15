Baltijas balss logotype
Начать войну! Министр США призвал воевать прямо сейчас

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Начать войну! Министр США призвал воевать прямо сейчас
ФОТО: Global Look Press

Министр Фелан призвал ВМС США воевать прямо сейчас. «Мы должны вести себя так, как будто каждые выходные играем в футбол против команд Майами или Индианы», — сказал министр ВМС США.

Военно-морским силам (ВМС) США нужно действовать и рисковать сейчас уже так, будто бы Соединенные Штаты находятся в состоянии войны прямо сейчас, заявил министр Джон Фелан. Об этом сообщает издание Defense News.

По словам чиновника, ВМС должны уделять первостепенное значение скорости и готовности к риску, что позволит США оставаться в состоянии готовности к международному вооруженному конфликту.

Фелан отметил некоторые «глупые» методы, замеченные им на американских верфях, в частности, расположенные в сотнях метров от сварщиков туалеты и складские помещения, и плохую парковку для желающих попасть в офис работников. Также шок у министра вызвало посещение одного из американских ракетных предприятий площадью более 23 тысяч квадратных метров, на котором утром работало всего 18 человек.

«Мы должны вести себя так, как будто каждые выходные играем в футбол против команд Майами или Индианы», — сказал министр ВМС США.

По его словам, конфликты могут вспыхнуть в любой момент, поэтому выражение «Я бы хотел» в таком контексте указывает на очень плохое отношение к складывающейся реальности.

В декабре издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что кандидат на пост главы ВМС США бизнесмен Джон Фелан, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом, вызывает беспокойство военных.

Читайте: США готовы сократить население Европы, России и Китая - американский учёный

Читайте нас также:
#геополитика #оборонная промышленность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • АП
    Алексей Попович
    15-го января

    Заголовок конечно, не соответствует статье, впрочем, на ББ такое частенько бывает.

    7
    1
  • A
    Aleks
    15-го января

    Если не знаешь ,чем закончится авантюра,не начинай.. Как сказал Микаэль Лайтман,Израиль-евреи тупеют,а арабы умнеют... США с Израилем могут попасть в такой блудняк,что покажется манной небесной Афганистан...Это сейчас некоторый арабский мир изображает дружбу,а если все пойдет по иному сценарию,то в первую очередь США сдадут Израиль. Как сказал Лайтман-у нас нет друзей,по ому как штаты ситуативный партнёр и то потому,что израильское лобби Трампу денег заслали...Но Трамп же барыга...Чтобы не отрабатывать может и кинуть,ведь он же тоже иудей😂

    5
    3

